Mauricio Ochamann preocupa a sus fanáticos por demacrado aspecto

Mauricio Ochmann compartió con sus seguidores el tierno debut de su hija Kailani en TikTok por medio de su cuenta de Instagram, sin embargo, el enfoque en el video fue otro, pues aseguran entre los comentarios que luce muy "flaco y demacrado".

Esto rápidamente causó gran preocupación entre sus seguidores, quienes dejaron de lado la ternura que les causó la niña para escribirle al actor sobre su situación actual de salud física y mental.

Se mira un poco flaco mauricio y demacrado", "¿Que pedo? Estas muy flaco bro", "Te ves súper demacrado", "Que te pasa Mau estás pálido y bajando de pedo que te tiene mal ? Tan hermoso que eres y tan feliz que eras , ahora noto una tristeza en tus ojos", se lee entre los comentarios.

Cabe recordar que recientemente el actor y su expareja y madre de su hija, Aislin Derbez, tomaron una importante decisión para su bienestar, y es que después de estar pasando por momentos muy difíciles, ambos explicaron que la mejor opción era separarse.

Luego de compartir esto en un comunicado en sus respectivas cuentas de Instagram, sus seguidores comenzaron a enfocarse en el actor mexicano, ya que una separación es un momento muy difícil para una persona y fue hoy cuando notaron que algo no estaba bien en él y mostraron gran preocupación.

Ante los comentarios, Ochmann no se ha pronunciado, probablemente para no alarmar a sus seguidores sobre si se encuentra en un duro momento que está afectando a su salud o no.