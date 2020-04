Mauricio Ochmann demuestra a Aislinn Derbez cómo supera la separación

Aunque muchas personas esperaban que Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez volvieran a formar parte el bello matrimonio que construyeron, la realidad es que su separación es definitiva. "Es una historia complicada, estoy en una clase de...estoy separándome de mi esposo, que también es actor, pero estamos separándonos en buenos términos. Voy a hacer un podcast, en dos semanas, que quizá sea muy caótico porque hablaré de todo este proceso y todo lo que he sentido", comentó hace unos días la actriz durante un Instagram Live junto con el también actor Justin Baldoni, de la serie "Jane The Virgin".

Ante las palabras de su aún esposa Aislinn Derbez, el actor Mauricio Ochmann comentó en un reciente post en su feed de Instagram, "hoy me resonaron las palabras del monólogo de mi amigo Odin Dupeyron es hora de levantarse y vivir, ¡a vivir! Aaauuuuuuuuu".

En otra publicación en Instagram, Mauricio Ochmann manifestó ante el proceso que vive con respecto a su separación:

El hoy bien vivido, hace que cada ayer sea un sueño de felicidad y cada mañana una visión de esperanza. A vivir bien este día.

"Es muy duro, lo amo y obviamente no esperé que esto nos pasara a nosotros, pero he sido muy abierta al dolor y a todo lo que ha ocurrido. Pero ahora creo que es una gran transformación y me siento emocionada por lo que vendrá porque, como dices, mientras más lo confrontas realmente y mientras más te abres realmente y te entregas a eso, más vida viene a través de eso", comentó Aislinn Derbez en el Instagram Live con Justin Baldoni.

También te puede interesar:

Sandra Echeverría habla sobre supuesta infidelidad con Mauricio Ochmann

Eugenio Derbez reacciona a separación de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se reencuentran ante separación