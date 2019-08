Mauricio Ochmann en contra de un usuario por atacar a Aslinn Derbez

Mauricio Ochmann salió a defender a su esposa, Aislinn Derbez, luego de que esta se viera duramente criticada por compartir una fotografía amamantando a Kailani, la hija de los dos.

La actriz publicó una fotografía dándole pecho a Kailani y también salía su hermana menor, Aitana Derbez imitándola, lo cual generó varios comentarios no muy buenos para Aislinn.

Tras la polémica desatada, Aislinn volvió a compartir una imagen donde también aparece amamantandoa su hija y un usuario reaccionó a esta, comentándole que era un 'asunto privado'.

Es una falta de respeto lactar en público… te invito a hacerlo en privado. Una cosa es promover la lactancia y otra es hacerlo en público. A mí no me incomoda estar desnudo en público, pero por respeto no lo hago. Saludos!”, escribió el usuario de instagram.