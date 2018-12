Mauricio Ochmann le hace a Aislinn algo "imperdonable"

Mauricio Ochmann le hizo algo "imperdonable" a Aislinn Derbez, y se lo expresa públicamente: no lo tomó en cuenta para poner en casa el arbolito de navidad.

Aislinn Derbez llegó a su casa y se dio cuenta de que Mauricio Ochmann y su pequeña hija pusieron el árbol navideño, mientras ella se encontraba fuera haciendo algunas compras.

Y es en Instagram donde Aislinn expresa su molestia:

¿Por qué pusiste el árbol sin mí? No me esperaste y yo también quiero participar, no estoy contenta contigo porque hiciste eso, llego y esta puesto, es imperdonable”.