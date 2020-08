Mauricio Ochmann se sincera como nunca sobre su divorcio de Aislinn Derbez

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez han demostrado mucha madurez durante el proceso de su divorcio. La hija del comediante Eugenio Derbez era quien por lo general estuvo contando detalles de su separación del padre de su hija, pero ahora, como pocas veces el actor se sincera y habla sobre esta situación.

En una entrevista live streaming con su amigo Odín Dupeyrón, Mauricio Ochmann abrió su corazón sobre su divorcio de Aislinn Derbez. El actor contó que aunque ha sido un proceso doloroso, la madurez y el trabajo personal que ha venido haciendo desde hace varios años le han permitido experimentar un separación en paz.

Sobre todo aprendí la perspectiva y la visión de cómo sí te puedes separar bien, cómo sí puedes tener un vínculo padre de familia, de cómo sí se puede, porque generalmente estamos acostumbrados al pleito.

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez llevan una madura relación por el bienestar de su hija. Foto: Instagram @mauochmann

Mauricio Ochmann señaló que el poder separarse de Aislinn Derbez en los mejores términos, ha ayudado mucho: "el poder hacerlo en amor y en armonía es otra cosa". En esta misma charla con Odín Dupeyrón, el actor reconoció que en otra etapa de su vida no podría tener esta claridad que tiene hoy.

"Para mí hay un antes y un después completamente, desde haber estado evadiéndome, no solamente de mis responsabilidades y de mi vida, porque finalmente, digo, para la gente que no sepa, yo hace 13, creo que ya casi 14 años, que dejé de evadirme con sustancias y con alcohol y ese tipo de cosas, porque decidí rescatarme y salvar mi vida que, dos años antes de eso ya me venías confrontando tú, finalmente fue una bomba de tiempo que me hicieron este cambio de vida, levantar la mano y pedir ayuda, y comenzar este viaje para hacerme responsable de mí", manifestó Mauricio Ochmann sobre su pasado.

En abril pasado en su podcast "La magia del caos", Aislinn Derbez reveló el que sería uno de los motivos que la llevaron a la separación de Mauricio Ochmann: "siempre, desde que nos conocimos Mauricio y yo, siempre nos fallaba la comunicación, como que era un poquito difícil, pensamos de formas muy distintas, nos costaba trabajo fluir, porque es como si él hablara un lenguaje y yo hablara otro lenguaje". Ante la crisis de pareja que comenzaron a tener, la actriz buscó ayuda profesional:

Me puse a buscar ayuda terapéutica para poder encontrarnos en este lenguaje y ha sido muy interesante todo lo que ha sucedido en estos últimos años.

Mauricio Ochmann junto a su hija Kailani. Foto: Instagram @mauochmann

