Mauricio Ochmann y su hija Lorenza Ochmann los mejores bailando en Tik Tok

Mauricio Ochmann y su hija Lorenza Ochmann, están conquistando poco a poco los internautas de Tik Tok, pues ambos han interactuado en la red social con videos demasiado divertidos, los cuales en su mayoría son challenges de baile donde dejan a más de uno con la abierta, pues los fans aseguran que parecen hermanos.

Es por eso que aquí te mostraremos los videos de Tik Tok que se han convertido en la sensación de sus seguidores y como es la relación entre Mauricio Ochmann y Lorenza Ochmann de 17 años, quien cada vez más está alcanzando la misma popularidad de su padre, debido a lo divertida que es cuando se lo propone, ya que tiene la misma gracia de Mauricio Ochmann.

En el primer video de Lorenza Ochmann y Mauricio Ochmann se les ve bailando con el challenge de las gafas, donde tienen que lograr ponerse las gafas sin usar las manos, esto solo se puede lograr por medio del baile, lo que desató la locura entre sus seguidores por lo bien que lo hicieron, pues la popularidad del vídeo habló por si sola, ya que alcanzaron más de siete mil likes en Tik Tok, pues fue el primero vídeoclip que hicieron juntos.

En un segundo video Mauricio Ochmann y Lorenza Ochmann bailaron el pegajoso tema Bella Ciao, donde se les ve con ropa deportiva, y con una actitud muy positiva, pues no es novedad que padre e hija siempre tengan una sonrisa pero con este challenge lo hicieron a un más, pues les salió de maravilla, por si fuera poco los internautas dejaron en claro que Mauricio Ochmann de 42 años baila espectacular, pues no sabían que tenía esa gracia para moverse.

"Bellos padre e hija, dios los bendiga siempre", "Que papá mas guapo que bien se mueve", "No bueno... Así hasta el reguetón nos gusta", "Felicidades Mauricio por buena vibra se te ve feliz con tu hija", "Verte feliz @mauochmann, me llena de alegría. Desde que vi tu historia, hace algunos años, me enamore de tu esencia, en verdad. Irte conociendo otra vez de las redes, wow ver como eres como padre", le escribieron a Mauricio Ochmann y Lorenza Ochmann.