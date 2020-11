Max Ehrich le pide a Demi Lovato dejar de sacarle provecho a su ruptura

Estados Unidos.- Desde el rompimiento de Demi Lovato y Max Ehrich, quienes no sólo mantenían un noviazgo, sino un compromiso matrimonial, todo ha sido un caos total, mientras ella intenta ignorar y evadir el tema, él se ha empeñado en seguir insistiendo y hablando mal de la cantante y esta vez no es la excepción, pues el también cantante se pronunció a través de las redes sociales para enviarle un contundente mensaje a la cantante.

En medio del éxito y las buenas críticas que logró Demi por haber conducido con gran alegría y emoción la edición 2020 de los People's Choice Awards, y su cambio radical de imagen, Max acude a la sección de comentarios de una reciente publicación de ella y habla sobre cómo se sintió después de que su exnovia bromeara sobre sus días en confinamiento, su compromiso y ruptura.

"Aprovechar nuestra ruptura para influir en los PCA no es nada agradable", escribió en un primer comentario Max Ehrich en una publicación de Demi Lovato en Instagram donde presume por todo lo alto su nuevo cambio de imagen con el que luce muy hermosa y ha logrado recibir miles de halagos y piropos por parte de los internautas.

Max Ehrich se le fue con todo a Demi Lovato al compartir estas fotografías. Foto: Instagram

"Deja de hablar de mí en los premios. Gracias", agregó más tarde con gran molestia de que Demi haya utilizado el tema de su noviazgo, compromiso y ruptura para hacer reír a los televidentes y quienes siguieron esta edición de los premios a través de distintas plataformas y canales debido a que en el recinto no se juntó a público para evitar contagios de Covid-19.

La reacción de Ehrich llegó después de que Lovato se refiriera a su pasada relación con él durante la los PCAs. La cantante hizo un repaso sobe todo lo que le tocó vivir durante este año tan difícil para todos comenzando con que era un buen año para ella y su carrera, ya que lo comenzó cantando el himno nacional en el Super Bowl.

Pero luego apareció el COVID y todo se apagó, así que hice lo que todos los demás hicieron, entré en modo cuarentena y me comprometí", agregó.

Max Ehrich le pide a Demi Lovato dejar de sacarle provecho a su ruptura. Foto: Instagram

Vi siete temporadas de 'Pretty Little Liars', terminé mi compromiso, luego fui a buscar extraterrestres en el desierto, así que básicamente lo mismo que todos los demás", compartió Lovato, lo que no fue para nada del agrado de su exnovio.

Cabe mencionar que esta fue la primera vez que Demi se refirió a su romance y posterior rompimiento con Max, aunque pareciera que en su canción 'Still have me' también estaría haciendo alguna referencia a lo que ella sintió durante ese tiempo. Pero su exprometido, por su lado, lo hizo desde que ocurrió en las redes sociales, rompiendo el silencio y dando su versión de los hechos.

Incluso, compartió que se enteró de su ruptura por algunos medios de comunicación, mientras se encontraba en el set de su película "Southern Gospel", lo que hizo creer a todos que buscaba darle popularidad a su nuevo proyecto colgándose de la fama de Demi. "Imagínese averiguar el estado de su relación a través de un tabloide, mientras estás en medio de la filmación de una película biográfica sobre un pastor en una iglesia cristiana cuya intención de la película es ayudar a la gente", compartió en aquella ocasión el cantante.

El cantante Max Ehrich es muy odiado por los fanáticos de Demi Lovato. Foto: Instagram

Para quienes no estén enterados, Demi Lovato terminó su compromiso con Max Ehrich en el pasado mes de septiembre, esto llegó después de sólo seis meses juntos y dos como pareja comprometido. Desde su ruptura, a él se le ha visto saliendo con Sonika Vaid, de American Idol, y él mismo fue quien compartió una imagen a su lado en su cuenta oficial de Instagram etiquetándola.

Más tarde se le vio muy cariñoso con la artista latina Mariah Angeliq, esto en las playas de Miami y por si fuera poco, ambos compartieron algunos videos en sus respectivas redes sociales en donde por poco y se dan un beso en los labios, dejando a todos impactados, pues él se veía triste, llorando y devastado por perder a Demi.