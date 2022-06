Max Peraza estrena “Suénala”, con Mi Banda El Mexicano

El cantante Max Peraza estrenó este miércoles mundialmente “Suénala”, un tema que hace referencia a la fiesta que se vive en Mazatlán, la cual grabó junto a Casimiro Zamudio y Mi Banda el Mexicano. “Suénala” es la continuación de “A gustito”, un tema que también habla de la fiesta y que se creó para promocionar los lugares más atractivos del puerto, el cual Max Peraza estrenó justo hace un mes.

Casimiro es una leyenda

El lanzamiento de este tema lo realizó ante la prensa local y nacional en un salón de eventos de la zona dorada. Max Peraza detalló cómo se logró este dueto.

“Me siento muy contento de hacer algo con Casimiro, quien es una leyenda viviente y una institución en la música regional mexicana. Cuando le propuse hacer el dueto no batallé nada, Casimiro es una persona que me ha enseñado mucho en esta carrera inconscientemente”.

El creador de “El baile del caballito” resaltó que lo más importante es que se conjugó su experiencia con la juventud de Max Peraza.

“Gracias, Max, por la invitación, pero no me ocupabas porque esta canción va ser un gran éxito. En lo personal, me gustó mucho y tenemos el privilegio de que cuando nos gusta algo, también a mucha gente le gusta.”