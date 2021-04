Maxine Woodside destapa pasado violento de Enrique Guzmán y el asesinato que supuestamente cometió

En medio del escándalo por las acusaciones de Frida Sofía a Enrique Guzmán, la conductora Maxine Woodside salió a destapar el pasado violento del cantante, asegurando que “no es un santo” como dice ser.

Maxine Woodside dio durante una entrevista su opinión respecto a lo sucedido entre Enrique Guzmán y su nieta Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, y entre sus declaraciones sacó a la luz aquella ocasión en que el famoso supuestamente asesinó a una persona.

Asimismo, ‘La Reina de la Radio’, contó una experiencia propia, luego de que su hijo trabajara junto a Alejandra Guzmán.

“Algunos le creen a Frida y otros no le creen porque Enrique Guzmán salió a desmentir lo que dijo su nieta (...) No estuvimos ahí, no sabemos, pero también hay que tomar en cuenta que Enrique Guzmán en esa época no es el mismo Enrique que vemos hoy en día”, dijo Maxine Woodside sobre la polémica en la que el cantante está metido.

La presentadora de televisión y radio contó su experiencia en carne propia con el padre de Alejandra Guzmán, esto cuando su hijo trabajó para la roquera como manager.

“Mi hijo manejaba la carrera de Alejandra Guzmán y cuando se separaron, que ya no la estaba manejando, Enrique Guzmán hasta nos demandó”, dijo. “Un día mandó a mi casa a dos jóvenes que agarraron a mi chofer, lo amagaron, se metieron a mi casa, robaron, y me cortaron todos los sacos (...) cuando los agarraron, declararon que Enrique Guzmán les había pagado para que fueran a mi casa. A mí no me cuenten que es un santo”.

Asimismo, Maxine Woodside destapó el supuesto asesinato que el ex de Silvia Pinal comentió hace unos años, negando así que él sea “un caballero” como ha declarado en los pasados días.

“Acuérdense que hubo una época que balaceó a un mesero o taxista y lo mató. No es un santo y no es un caballero (...) Debe una vida. No me acuerdo si fue un mesero o taxista, pero de que debe una vida, debe una vida y eso fue muy conocido, no estoy sacándolo de la manga”

La reina de la Radio señaló que probablemente hoy en día la actitud de Enrique Guzmán sea otra, sin embargo, eso no era así en su juventud.

“A lo mejor porque ya pasaron los años, porque sentó cabeza, porque no toma, no se mete nada, porque está casado con Rosalba desde hace años (...) Ya es otra persona, los años te aplacan pero cuando era chavo y famoso, nombre, para qué te cuento. Me consta, a mí no me cuentan”, indicó.