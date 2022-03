Maxine Woodside "tunde" a Pati Chapoy por la manera despectiva como se refirió a Mauricio Martínez

Hace unos días el cantante y actor mexicano Mauricio Martínez, a través de sus redes sociales, aseguró que hace más de 20 años fue víctima de acoso sexual de parte de Toño Berumen, ex mánager de Mercurio, Fey y Kairo. Su denuncia fue desacreditada por la conductora de televisión Pati Chapoy, quien en el programa "Ventaneando" de TV Azteca, hizo comentarios despectivos en su contra, refiriéndose a él como "basura" y "tipejo".

"Pero por qué le creen a este tipejo de Mauricio Martínez que es un impresentable, dice puras mentiras, es una basura, ni volver a tomarlo en cuenta para nada", fueron las palabras de Pati Chapoy.

En su programa "Todo para la mujer" que se transmite por Radio Fórmula, la conductora de televisión y radio, Maxine Woodside, criticó a Pati Chapoy por la manera como se refirió a Mauricio Martínez, ex participante de "Operación Triunfo" y actor de Broadway.

La llamada "reina de la radio", manifestó que la Chapoy podrá estar de acuerdo o no con la denuncia de acoso sexual que hizo el cantante, pero una cosa muy diferente es referirte a otra persona con insultos.

"A mí no me pareció lo que dijo Pati Chapoy, la señora puede decir lo que quiera, no me pareció que haya dicho que Mauricio Martínez es una basura, puedes estar de acuerdo o no, pero no hay por qué ofender, que era un tipejo y una basura, no".

Maxine Woodside cree que esa actitud de la conductora de "Ventaneando", se debe porque tiempo atrás, Mauricio criticó a al empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, fundador de TV Azteca, cuando el Servicio de Administración Tributario (SAT), conminó a Elektra el pago de más de 1,431 millones de pesos en cuestión de impuestos.

"Pero te acuerdas que Mauricio criticó al jefe de Pati, entonces yo creo que por eso le echó tierra". Por otra parte, elogió al actor originario de Monterrey, Nuevo León, "es un muchacho que ha trabajado mucho, que ha tenido mucho éxito, está haciendo obras muy buenas en Nueva York".

Con respecto a los insultos de Pati Chapoy, Mauricio Martínez expresó durante un Instagram Live: "me aterra ver lo terrible que comunicadores del espectáculo de mi país, que una mujer que lleva 30 años dedicándose a hablar de chismes baratos, en una empresa en la que nunca puse un pie y ni me interesa trabajar, ese programa de televisión, 'Ventaneando', hasta antes de la semana pasada me habían tratado muy bien".