Maya Hawke, en qué películas y series aparece la hija de Uma Thurman

Estados Unidos.- Maya Hawke, hija de Uma Thurman y Ethan Hawke, se ha hecho de un nombre propio en el mundo de la actuación fuera del reconocimiento que tienen sus talentosos padres en este ámbito.

Maya se dio a conocer en 2017 al debutar en la miniserie Little Women (Mujercitas), con el papel de Jo March. Sin embargo, saltó a la fama internacional el 2019 al interpretar a Robin Buckeley en la exitosa serie de Netflix Stranger Things.

En el mismo año que inició a actuar en Stranger Things, Maya Hawke dio vida a Linda Kasabian en el largometraje de Once Upon a Time in Hollywood y participó en Human Capital.

En 2018 interpretó a Romy en la película Ladyworld; y en 2021, su trabajo más reciente, fue en la cinta La Calle del Terror (parte 1), donde interpretó a Heather Watkins.

Además de la pasión por la actuación, Maya Hawke es una reconocida modelo que ha trabajado para marcas como la revista Vogue, la marca Calvin Klein y para la casa de moda AllSaints.

Como lo anterior fuera poco, la talentosa actriz y modelo debutó como canta autora en agosto del 2019. Incluso tiene dos sencillos titulados "To Love A Boy" y "Stay Open".