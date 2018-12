Mayco Velarde representará a México en Mr. Model Internacional

Mazatlán.- El modelo Mayco Velarde se convirtió en días pasados en el ganador de Mister Model México 2018. Ahora se alista para representar a México internacionalmente en 2020. El lugar están por definirlo. Comparte en entrevista con EL DEBATE sentirse orgulloso de representar a Sinaloa y a México.

El joven sinaloense tiene 25 años. Mide 1.87 de altura. Nació el 1 de mayo de 1993, en Los Mochis y radica en Mazatlán. Sus padres lo trajeron al puerto de recién nacido.

Actualmente estudia Derecho, carrera que terminará en un año y medio, y ya se graduó en la licenciatura en Administración de empresas.

También dedica tiempo para entrenar. El pasado 18 de agosto participó en fisicoculturismo y quedó en el segundo lugar en la competencia que se realizó en Culiacán.

De igual manera participa en pasarelas de moda. Pero su trabajo también se extiende a ser modelos de videos musicales.

“Hace unos meses grabé un videoclip con la hija de Maricela. Grabó un tema y yo salí de modelo. Es una faceta diferente, pero la disfrute mucho. La grabación se hizo en varios puntos de Mazatlán”, enfatizó.

La gala donde ganó

El 1 de diciembre en Pachuca ganó el título nacional, entre 28 participantes.

“Viví muchas experiencias. Representa un gran orgullo, una satisfacción muy grande el saber que estás representando a tu estado, que tienes el respaldo de mucha gente de tu familia. Es un gran compromiso ser representante de México.”

Indica que los nervios se hicieron presentes por lo imponente de la competencia, pero disfruto cada momento que pasó esa noche.

“Estoy esperando que se den oportunidades con base en el modelaje, y me estoy preparando. Me gusta el ambiente del modelaje, ahora sueño con ser parte de los modelos que desfilan para marcas muy reconocidas. Ya sea de ropa o de perfumes. He querido salir adelante en el medio del modelaje, pero me falta ser modelo para marcas reconocidas.”

Dijo estar centrado en la preparación para competir en Mister Model Internacional 2020.

“La preparación es con en base en el ejercicio físico, la expresión corporal, la dicción. Con el paso del tiempo se irán realizando ajustes para hacer un mejor desempeño internacional”, refirió.

A dónde va

Indica que admira el trabajo que hacen personalidades del modelaje nacional e internacional.

“Admiro a las personas que se dedican al modelaje, sobre todo porque hay algunas que no se dedican solo a eso, sino que hacen otras trabajos. Admiro el prestigio que tienen las marcas”, finalizó.