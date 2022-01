Mayeli Alonso apoya a Chiquis Rivera y confirma lo tóxicos que son la polémica familia

Mayeli Alonso de 37 años de edad no se queda callada y también mostró su apoyo a Chiquis Rivera, esto después del escándalo en el que los hijos de Jenni Rivera le declararon la guerra a sus tíos por el mal manejo que hicieron de las empresas de su madre, pues ellos quedaron encargados cuando ella murió.

Para quienes no lo saben hace poco Chiquis Rivera lanzó un video donde defiende a sus hermanos por la pelea que se hizo a raíz de que pidieron una auditoria a sus tíos por como estaban manejando las finanzas de la empresa, tras dichas declaraciones Mayeli Alonso, ex esposa de Lupillo Rivera dijo que no se le hacía raro que su ex familia política hicieran cosas indebidas y hasta los tachó de tóxicos.

"Yo podría decirlo cuando empezó el problema con Gustavo y mis hijos que Gustavo bateó la camioneta de mis hijos, adentro y yo adentro toda esa familia apoyó a Gustavo y lo entiendo porque son hermanos y lo entiendo porque yo no era una persona agradable, porque, porque no me manipulaban como ellos querían y yo me moleste con toda esa familia por eso decido agarrar a mis hijos pintar mi raya e irme porque fue muy injusto", dijo la empresaria en sus redes.

Y es Mayeli Alonso asegura tenerle un cariño a los hijos de Jenni Rivera, pues fue con ella con quien mejor se llevó, por lo que tuvo la oportunidad de conocer más a sus hijos, además cuando ella se divorció del padre de sus hijos trató de evitar cualquier situación relacionada con la polémica familia, pero siempre salían pequeños detalles a la luz.

Aunque en su momento tomaron las decisiones que tomaron conmigo lo que sea, yo los quiero mucho porque quiero a Jenni, porque la quiero o sea la comprendo me entiende y o sea claro que los voy a apoyar, dijo Mayeli Rivera en redes.

Cabe mencionar que la famosa decidió comenzar una carrera en el mundo empresarial con su línea de cosméticos con la cual le ha ido demasiado bien.

