Mayeli Alonso asegura que Lupillo Rivera es poca cosa para Belinda

Mayeli Alonso por fin sacó las garras y decidió arremeter en contra de todas las personas que la han comparado con Belinda, pues desde el supuesto romance entre la cantante y su expareja, Lupillo Rivera la mujer ha sido atacada.

Resulta que Mayeli quien se ha mantenido con un perfil bajo y dedicándose a su carrera empresarial decidió poner un alto a los insultos, ya que la han hecho ver como una mala mujer por lo que no aguantó más.

"@estrellagarciel si vieran lo ridículas que se ven haciendo esos comentarios fuera de lugar, a mi me vale una reverenda V si mi "ex" porque así lo quis, anda con Belinda, o con la chupitos, con el perdón de chipotle porque se que ella nunca se fijaría en él) porque no lo quiero, no me interesa como hombre, o sea no mamen yo cuando cago le bajó al baño supérenlo", escribió Mayeli.

Mientras tanto las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla ya que unos defendieron a la reality star, mientras que otros se le fueron a Mayali diciéndole que se equivoca y que Lupillo en realidad sí sale con la cantante.

"Yo lo que quiero es mirar la boda de Lupe y Belinda ... Ella si va a poner cara de enamorada", "Diablos ex esposa! Si que le caló", "ajajajaja es verdad basura que se tira no se recoje", le escribieron a Mayeli.

Cabe mencionar que mucho se ha dicho sobre la nueva imagen de Mayeli, quien se ve espectacular, incluso un canal de espectáculos mencionó que la mujer se pudo haber sometido a unos cambios estéticos para verse mejor como figura pública.

"Si ustedes revisan sus fotos ahora son más cuidadas, a mi me da la impresión como que por ahí se le ve un pequeño ajuste no sé si es photoshot en la cara, en la nariz está más delgada y yo te voy a decir una cosa mi querido Ceriani, si Dios no quiera tocó madera, si yo terminara con mi marido y él se va con una chava, más joven, más guapa, porque no es una guapilla ahí del monto Belinda está muy bonita...", dijo Elisa.

