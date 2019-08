Mayeli Alonso ex de Lupillo también le responde a Rosie Rivera

Tal parece que la exesposa de Lupillo Rivera no quedó en buenos términos con su familia política, y es que hace poco reaccionó a un comentario que su excuñada Rosie Rivera, y terminó remantando que si la familia no la quería saludar que “no sean hipócritas, no me saluden”.

El descontento se dio luego que Rosie Rivera expresara que no le guardaba coraje a su excuñada pero que “no eran amigas”, Mayeli Alonso reaccionó a estos comentarios e incluso, dijo que eran las palabras más sinceras que le había escuchado decir a su excuñada.

Yo creo que son las palabras más sinceras que la he escuchado decir en toda su vida, que no es mi amiga, que no me quiere saludar, creo que eso sí le aplaudo, que al menos es sincera, dijo en declaraciones al programa 'Suelta la sopa'.

La expareja del juez de La Voz México, dijo refiriéndose al comentarios de Rosie, al declarar que ella había “herido” al cantante.

Yo creo que es algo muy privado, yo creo que ambos se hieren en un divorcio, entre ellos mismos (la familia Rivera ) creo que se han herido más de lo que yo pude haber herido a Lupillo en el tiempo que estuve con él, comentó.

Trascendió que Rosie Rivera y Mayeli Alonso al parecer coincidirían en un evento,“vi que ella iba a estar y le dije a Kassey (hija de Rosie) ‘se va a saludar a Mayeli, vas a saludar a tu tía siempre amable’” declaró por lo que la hermana de Lupillo al programa.

Al respecto, Mayeli respondió: “Se me hace muy fuera de lugar que ella prepare a su hija para algo, creo que los niños ya deben de tener decisión propia de saludar a quien ellos quieran, yo al menos a mis hijos no les he enseñado ser hipócritas porque ellos pueden saludar a todos los Rivera con la alegría del mundo porque en mi casa no se habla mal de ellos”.

Dijo que ella “no es grata” para la familia Rivera y subrayó que si alguno de ellos no la quiere saludar “no sean hipócritas, no me saluden”.

“Si cuando estaba yo ahí era muy incómodo tener una relación. Yo creo que ahorita mucho menos y la verdad yo si los veo no los voy a saludar, yo si tengo el valor de decirte a las personas que no me caen bien no las saludo y punto. No me saluden porque no son gratos para mí, ya vivimos mucho tiempo de hipocresías y yo creo que ya estamos grandes”, declaró.

Las declaraciones de Mayeli surgen luego de que Rosie opinó sobre la relación que sostenían como excuñadas.

"No le tengo coraje, no hay relación [...] tengo que manejarlo con respeto, mostrándola que no somos amigas, has herido a mi hermano, pero por Lupita, por L’Rey, te voy a tratar con respeto y eso es lo que voy a intentar hacer y ojalá que ella también lo maneje igual”, comentó la hermana de Jenni Rivera en una entrevista con 'Suelta la sopa' la semana pasada.