Mayeli Alonso explota y amenaza con cachetear a una reportera

Mayeli Alonso realizó un Instagram Live donde habló sin tapujos y mostró su gran molestia contra una reportera de la revista TVNotas, quien publicó que la ex de Lupillo Rivera había recibido el anillo de compromiso por parte de su novio Jesús Mendoza porque estaba embarazada. La empresaria negó lo publicado por la reportera de nombre Laura Luz Palmer y además le mandó una clara advertencia, ¡si la encuentra le dará sus buenas cachetadas!

"Laura Luz Palmer se llama la reportera a la que ando buscando, le voy a dar sus cachetadas cuando la vea, vas vale que ni se me arrime, estoy muy enojada con ella porque es muy inprofesional, porque lo que le dijo esa fuente que les faltan los que a mi me sobran, les faltan a esas dos fuentes".

Le voy a dar unas cachetadas, así como se las dí a Sissi (Fleitas) por cule..., porque no es justo que denigren de esta manera a una persona, estoy segura que todo lo que dice esa revista, es mentira.

Mayeli Alonso resaltó que no permite que nadie se meta en su vida íntima, es algo que no puede tolerar. Su Instagram live fue compartido en la cuenta del programa Suelta la Sopa de la cadena Telemundo; ante los comentarios por parte de los usuarios, la ex esposa de Lupillo Rivera comentó en ese mismo post. "Tal vez mucha gente no lo entiende, será que yo simplemente les pido que pregunten, que investiguen, que no se escuden con el famoso 'fuente' que habla mentiras, no solo piensen en la farándula, se que es algo a lo que se arriesga uno en esto, pero ya que te aseguren que hiciste algo que no, creo que uno tiene que hablar, enojarse y estallar".

Detrás de esta persona que ven en las redes hay una mujer, hay hijos, familia, que no se lo merecen, tal vez para ustedes mi dignidad no vale, pero para mí, si.

En la publicación que hizo la reportera antes mencionada en la revista TVNotas, aseguró que Jesús Mendoza está dipuesto a todo para quedarse con Mayeli Alonso. "Con tal de quedarse con Mayeli la convenció de que tuvieran un hijo, y aunque ella por su edad no estaba tan fácil, tuvo que someterse a un tratamiento hormonal, hasta que después de varios intentos ya tiene un mes de embarazada y Jesús ya hasta le dio el anillo de compromiso".

Asimismo escribió que Mayeli Alonso tenía sus aventuras románticas con Jesús Mendoza, mientras estaba casada con el hermano de Jenni Rivera.

"Una cosa es que te cachen haciendo algo y suban un paparazzi, pero nunca que aseguren algo que no es verdad, menos cuando se trata de mi matrimonio pasado, de mis hijos y de mi pareja que tengo ahorita, denigran a la mujer de una maera bien cule...denigran a la mujer como si no valieramos", manifestó Mayeli en su Instagram Live.