Mayeli Alonso la primera eliminada de La Casa de Los Famosos llama interesados a algunos

Mayeli Alonso, de 37 años de edad, fue la primera eliminada de La Casa de Los Famosos 2, causando revuelo total en redes sociales, pues para muchos era una de las rivales más fuertes no solo debido a su personalidad, sino su por su experiencia en programas del pasado, lo que fue un asombro.

Y es que fue Osvaldo Ríos, de 61, quien quedó en lugar de Mayeli Alonso causando reacciones de todo tipo y es que los usuarios querían que la presentadora llegara más lejos por una poderosa razón y es que siempre ha sido una mujer polémica, algo que los televidentes esperaban dentro La Casa de Los Famosos, donde al final hizo de las suyas, pues llamó interesados a algunos.

La ex de Lupillo Rivera también causó revuelo no solo por ser una mujer atenta con sus compañeros, también por no dejarse de nada ni nadie, pues dentro del reality show, enfrentó a Niurka y Nacho Casano con quien tuvo algunos roces por diversas situaciones.

Para quienes no lo saben la primera eliminada se molestó mucho con sus ahora ex compañeros y todo porque salvaron a Nacho Casano, pues fue salvado por sus compañeros, pero en varias ocasiones hablaron de él y eso lo expuso Mayeli Alonso en su cara, dejando en claro que ella no es una mujer traicionera como los demás.

"Me atrevo a decir que Maye pudo haber sido de las finalistas,Qué mal pero en fin", "Que cariño le tomaron a Mayelis, fue una injusticia que la sacaran", "Ya para que verlo ya salió mi Maye ya no vale la pena verlo", "Que hipocresía, llorando y tirándole veneno a otro pero porque la salvaron uds o la Brenda que hizo puro show", escriben las redes sociales.

Te puede interesar:

Otra de las cosas que dieron mucho de que hablar en dicha eliminación fue cuando Brenda Zambrano rompió en llanto al saber que la empresaria había salido del juego, pues le tomó un gran cariño, al igual que Salvador Zerboni, pues hicieron una gran amistad con ella, además le demostraron lealtad hasta el final dejando en claro que no se debía ir.