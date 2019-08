Mayeli Alonso no se deja de Belinda y enseña tremendo cuerpazo

Mucho se ha dicho sobre el supuesto romance entre Lupillo Rivera y Belinda, quienes traen a sus fans desconcertados, pues aunque ellos han desmentido en algunas ocasiones que solo son amigos, ellos aseguran que entre los cantantes hay más que una amistad.

Por si fuera poco Mayeli Alonso, expareja de Lupillo, ha sido comparada constantemente con la intérprete de Bella Traición, pues aseguran que la joven está mucho mejor que la empresaria, pero como todos saben la mujer no se deja de las criticas y demuestra que tiene lo suyo, pues en redes sociales se deja ver cada día más sensual.

Y es que Mayeli le está sacando provecho a su soltería dejándose ver muy atrevida con ajustados pantalones de mezclilla, los cuales resaltan sus ardientes curvas dejándole claro a Belinda que su cuerpo es mucho más llamativo y aunque la figura de ambas es muy diferente, la reality star, cada día se deja ver más destapada.

"No tienes nada que envidiarle a @belindapop bella mayeli", "Mayeli estas buenísima.Tienes muy buenas piernas, caderas y abdomen maravilloso, muy hermosa estas", "Usted es super bella muy elegante dama me hubiera gustado conocerte", le escribieron a la mujer.

Por si fuera poco el canal de espectáculos Chisme no like, dijo en una de sus emisiones que Alonso supuestamente se hizo algunos arreglos estéticos en su rostro para lucir más bella de lo que ya era.

"Si ustedes revisan sus fotos ahora son más cuidadas, a mi me da la impresión como que por ahí se le ve un pequeño ajuste no sé si es photoshot en la cara, en la nariz está más delgada y yo te voy a decir una cosa mi querido Ceriani, si Dios no quiera tocó madera, si yo terminara con mi marido y él se va con una chava, más joven, más guapa, porque no es una guapilla ahí del monto Belinda está muy bonita...", dijo Elisa.

