Mayeli Alonso pide a Lupillo Rivera que se calle si no hablará de él

Mayeli Alonso exesposa de Lupillo Rivera está furiosa debido a todo lo que se ha dicho entornó a su separación, ya que muchos aseguran que la mujer fue quien le puso el 'cuerno' al 'Toro del corrido', por lo que no se quedó callada y habló sobre lo sucedido.

En 2018 la pareja decidió ponerle fin a su relación y aunque nunca se revelaron los verdaderos motivos Mayeli Alonso decidió romper el silencio debido a los constantes ataques que recibía por parte de los haters, por lo cual decidió ponerle fin a las especulaciones.

"Para empezar cuando habla un hombre de una mujer es porque no tiene hue$%& punto, okey, número dos yo ya eso lo explique hace dos años en el programa del Gordo y la Flaca y en otros programas ya hable de eso esa mala publicidad ya me la había dado Al Rojo Vivo"", dijo Mayeli Alonso en un live.

Por si fuera poco Mayeli Alonso dijo que ella tiene más coraje que Lupillo Rivera de callarse las cosas, pues asegura que el cantante está hablando demás sobre los motivos de separación que tuvieron y que sigue sonando con fuerza en redes sociales, por lo que advirtió a su ex de mejor quedarse callado.

"Yo también puedo hablar muchas cosas que yo sé de él, que yo paso a creer, que guey yo ya me di cuenta que yo cuando salí de esa casa me traje los huev$% que había de ahí literal, porque´pasó a creer que yo me calle más cosas que él me hizo a inventar como el está inventándolo", dijo Mayeli en el video.

Recordemos que después de su separación a Lupillo Rivera se le vinculó con Belinda con quien se dice mantuvo un romance en secreto, mientras que la empresaria salió con el cantante Jesús Mendoza aunque pocas veces han hablado de dichos amorios.

