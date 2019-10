Mayeli Alonso presume lo que dejó escapar Lupillo Rivera

El ejemplo más claro fue la foto que subió en su Instagram donde se le ven enormes pechos, pequeña cintura y una retaguardia impresionante volviendo a dejar en claro que fue un mujerón para el hermano de Jenni Rivera, con quien al parecer no tiene nada de contacto pues Mayeli esta centrada en sus proyectos.

Mientras tanto sus fans le hicieron saber que cada día se ve mejor además le hicieron saber que Belinda no es competencia para ella ya que se dijo anteriormente que entre la cantante pop y el grupero había un romance secreto, aunque fue despedido por el mismo Lupillo por medio de Instagram.

"Hermosa como siempre te admiro eres un ejemplo para muchas de nosotras", "Esa será tu mejor venganza Mayeli en verte hermosa, segura y decidida!", "Estas guapísima saludos y mucho éxito, me inspiras mil", le escribieron a Mayeli sus verdaderos fans.

Cabe mencionar que la también empresaria siempre se ha mantenido alejada de lo que pasa entorno a la vida amorosa de Lupillo Rivera, pero como ya ha sido cuestionada sobre esto respondió lo siguiente.

"Si vieran lo ridículas que se en haciendo esos comentarios fuera de lugar. A mí me vale una reverenda V si mi "ex", porque así lo quise, anda con Belinda o con la Chupitos (...) porque NO lo quiero, no me interesa como hombre o sea no mamen yo cuando cago le bajó al baño supérenlo, escribió Mayeli....", después de que una internauta la comparara con la intérprete de Bella Traición quien nunca ha dicho nada sobre Lupillo.