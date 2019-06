Mayeli Alonso reacciona al romance de Lupillo Rivera y Belinda

El supuesto romance entre Lupillo Rivera y Belinda llegó a los oídos de Mayeli Alonso (ex esposa del cantante). Elisa Beristain, esposa de Pepe Garza, fue la responsable de esto rumor sobre los cantantes, señalando que una buena fuente le confirmó que el hermano de la fallecida Jenni Rivera y la cantante de "El Sapito", habían sellado su relación amorosa con el beso más largo de la historia.

En una entrevista para Despierta América de la cadena Univisión, Mayeli Alonso habló sobre la presunta relación amorosa de su ex esposo Lupillo Rivera con la joven cantante Belinda.

Al parecer el Toro del corrido se había hecho un tatuaje en honor a la intérprete del pop, a lo que la empresaria comentó: "es que a él le gustan mucho los tatuajes, y si supe de su relación con ella y me da mucho gusto, créeme que me da tanto gusto que los quiero invitar a cenar a los dos a la casa”. ¿Lo dijo con sarcasmo?

Mayeli Alonso manifestó que la estrella del pop es una mujer libre de hacer lo que quiera: "si es Belinda mucho mejor, muchas felicidades".

Ella es una mujer libre, no tiene compromisos, no tiene hijos, no tiene nada, creo que es algo muy padre que él pudiera tener una relación con ella.