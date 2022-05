Mayeli Alonso revela inquietante charla de su ex esposo Lupillo con Jenni Rivera, antes de su muerte

Antes de ser la primera expulsada del reality show "La casa de los famosos", la empresaria estadounidense Mayeli Alonso, reveló la última conversación que tuvo su ex esposo Lupillo Rivera, con su hermana Jenni Rivera ("La Diva de la Banda"), unos días antes de su trágica muerte.

La última vez que Lupillo Rivera, conocido en el Regional Mexicano como "El toro del corrido", vio a su hermana Jenni fue en el Rodeo Texcoco, en el Estado de México, el 30 de noviembre de 2012, nueve días antes del accidente aéreo donde perdió la vida "La Diva de la Banda", junto a su equipo de trabajo y los dos pilotos del avión.

En aquella ocasión, Jenni Rivera llegó de sorpresa y subió al escenario donde tuvo un muy emotivo reencuentro con su hermano. Cantaron juntos, se abrazaron y se expresaron el inmenso amor que se tenían. Posteriormente, la cantante bajó del escenario y permaneció en el camerino hasta que terminó el show de su "carnal".

De acuerdo con el testimonio de Mayeli Alonso, luego de finalizar el concierto, Jenni y Lupillo Rivera tuvieron una charla, donde ella le confesó unas cosas muy fuertes que le habían sucedido, al grado, de que el cantante vomitó al escucharlas.

Según Mayeli Alonso, Jenni Rivera expresó tener miedo por lo que podría sucederle. "(Lupillo dijo) '¿qué?, no puedo creer lo que me estás diciendo', y ella: 'sí, y tengo miedo', a los días ella falleció, traía miedo, yo creo que ya sentía que iba a morir".

Asimismo, mencionó que "La Gran Señora" vivió "cosas terribles" en sus últimos meses de su vida, y que, a lo largo de su vida, sufrió mucho.

"Cuando murió ella, tomé distancia con todos porque yo oí cosas que... a mí sí me da coraje porque yo hablé con Jenni, tengo mensajes de ella, tengo muchas cosas que ella vivió, estuvo muy cule... lo último de su vida, no se lo deseo a nadie y espero nunca me pase algo así, estaba muriendo en vida".

La madrugada del 9 de diciembre de 2012, tras su concierto en la Arena Monterrey, en la ciudad de Monterrey, estado de Nuevo León, México, Jenni Rivera se trasladó al aeropuerto General Mariano Escobedo en la "Sultana del norte", para abordar un Learjet 25 con destino a la Ciudad de México, ya que ese mismo día debía estar en el programa en vivo de "La Voz México", donde era coach junto con Beto Cuevas, Paulina Rubio y Miguel Bosé.

A los pocos minutos de haber despegado la aeronave, los radares del aeropuerto perdieron contacto. El avión en el que viajaba Jenni Rivera, se desplomó y estrelló en la Sierra Madre Oriental, en el municipio de Iturbide, Nuevo León. Todas las personas abordo perdieron la vida.