Mayeli ex de Lupillo Rivera confiesa que Belinda le lloraba a mares cuando eran novios

Mayeli Alonso es otra de las mujeres que puso a todo mundo impactado, esto después de revelar en La Casa de Los Famosos que Belinda le lloraba a Lupillo Rivero, pues al parecer la chica estaba completamente enamorada de él causando reacciones de todo tipo en redes sociales, pues nadie lo esperaba.

Y es que siempre se dijo que Belinda estaba con Lupillo Rivera por puro interés, razón por la cual nunca presumió su amor ante los medios o sus fans, pero Mayeli Alonso quien fue esposa del cantante en el pasado, dejó en claro que en realidad dicha relación si era totalmente llena de amor.

Por si fuera poco la empresaria hizo dicha confesión después de que su compañera Brenda Zambrano también hablara un poco de su vida privada, por lo que ambas dieron mucho de que hablar en la cocina del reality show el cual cada vez más se está poniendo más polémico, pues las declaraciones que hacen los participantes son demasiado controversiales cambiando la historia de dichos chismes.

Como era esperarse, las redes sociales hicieron de lo suyo y dejaron en claro que no creen las declaraciones de la empresaria, mientras que otros la apoyaron, pues creen que la cantante pop es una mujer que lo da todo en las relaciones, pero siempre termina perdiendo como en el caso del fin de su compromiso con Christian Nodal.

"No creo que Belinda llorara por Lupillo, Belinda siempre se avergonzaba del pelón", "No creo que Belinda llorara por lupillo, Belida es inteligente, joven y bella, ella sabe que lupillo es un señor pasado de moda. Mayelis desde que esta en la casa, es chisme y chisme", "Me encanta ver a Mayeli, Niurka y Brenda juntas. Mis favoritas de la Casa de los Famosos junto con Laura Bozzo y Potro obviamente", escriben las redes.

Cabe mencionar que Mayeli siempre se ha mantenido alejada de los chismes de la familia Rivera, desde que terminó con el padre de sus hijos, pero cuando lo hace siempre causa controversia, pues hace unos meses mostró su apoyo a los sobrinos de su ex quienes están enojados con Rosie Rivera.

