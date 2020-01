Mayeli, ex de Lupillo Rivera llegaría al altar por embarazo

En redes sociales comenzó a circular la noticia de que Mayeli Alonso, exesposa y madre de los hijos del cantante de regional mexicano Lupillo Rivera, está embarazada y por esa razón se habría comprometido con el cantante Jesús Mendoza.

La noticia llega a días de que la empresaria de líneas de maquillaje sorprendiera en Instagram al compartir una imagen luciendo un enorme anillo de compromiso en sus manos y después confirmar que efectivamente su pareja le había pedido que fuera su esposa.

El gran y esperado momento ocurrió en Navidad y Mayeli expresó que había sido un momento muy agradable para ella.

Sí, fue una de las mejores navidades, porque tuve un momento muy especial. Estuve con mis niños y pude estar con Jesús y la gente que está muy cerca de mí", comentó.

La noticia rápidamente dio de qué hablar y generó mucha polémica, debido a que, de acuerdo con la cuenta de chismes del espectáculo, Chisme No Like, Mayeli se habría comprometido por que estaba embarazada y no alcanzaba ni los tres meses de gestación.

Sin embargo, durante una entrevista reciente y en exclusiva con Telemundo, la famosa negó estar a la espera de un hijo con su actual pareja, pero no descartó la posibilidad de hacerlo en un futuro.

A ver, ¿Tú crees que se ve que estoy esperando bebé? Pues no, todavía no, pues ojalá en un futuro. Yo no soy muy fácil de quedar embarazada, siempre he tenido problemas, pero espero en Dios y en un futuro pueda volver a tener un bebé", reveló.

Hasta el momento se desconocen más detalles sobre la boda, será cuestión de tiempo para que la fecha, el lugar y los invitados se den a conocer.