¿Mayeli o Belinda? El verdadero amor de Lupillo Rivera

Las declaraciones que dio Lupillo Rivera sobre el romance que tuvo con Belinda le han dado la vuelta al mundo del espectáculo, ya que el grupero ya había desmentido que no anduvieron, pero esta vez decidió decir la verdad confirmando lo que muchos ya sospechaban.

Pero lo que está en boca de todos en este momento fue cuando Lupillo dijo que la mujer que más amó y seguirá amando en esta tierra es Belinda, de quien siempre cuidará hasta el final, aunque ya no tengan nada que ver, pero también se está hablando de su antigua expareja Mayeli Alonso.

Resulta que muchos pensaron que Mayeli fue el gran amor del grupero con quien procreó dos hijos, pero al parecer las declaraciones que hizo en el programa Chisme No Like, no resultaron como muchos esperaban.

"Fue una mujer que amé locamente, fue una mujer que realmente quise, una mujer que yo la verdad honestamente le hubiera bajado el cielo y las estrellas, nunca había amado una mujer tanto en mi vida así de fácil", dijo Lupillo.

Por si fuera poco Lupillo habló sobre las campañas de publicidad que Mayeli realiza para sus productos, por lo que Lupillo no está muy de acuerdo por la manera tan explicita en como son promocionados en sus redes sociales.

"Yo creo que uno como padre y como madre antes de cualquier negocio debes de pensar en los hijos, yo no voy a salir en una película pornográfica que me puedan pagar millones, por salir sin pensar en que le van a decir a mis hijos o que va a pasar, yo creo que el deber como padres, como madres es siempre pensar en los hijos para mi esos es una barbaridad...", dijo Lupillo.

Cabe mencionar que Mayeli se defendió varias veces de las personas que la compararon con Belinda.