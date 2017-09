Mayer lleva a su hija a lugar "indebido", y esto le dicen

Sergio Mayer volvió a incomodarse ante los medios de comunicación en la Ciudad de México, tras habersido señalado de haber llevado a su hija a uno de los ensayos del show "Solo para mujeres", que él produce y donde participa.

#Repost @juanvidalgil ・・・ Muuuuy buenas tardes! Mis hermanos de @spmshow y yo les dejamos este regalito ! @emmanuelpalomares @cesarurenamx @josecarlosfarrera Una publicación compartida por Solo Para Mujeres (@spmshow) el 16 de Sep de 2017 a la(s) 12:32 PDT

En el programa "Todo para la Mujer" comentaron que Sergio Mayer fue criticado por llevar a su hija, de 9 años, a uno de los ensayos. Al respecto, el productor y actor dijo:

"el día que me mantengan, entonces ya tomaré en cuenta la opinión".

El elenco de "Sólo para Mujeres" realizó el ensayo general previo al estreno de este espectáculo, programado para el 20 de septiembre, en el Centro Cultural Teatro 1.



David Zepeda es uno de los actores que forman parte dle proyecto, y dijo que ha prestado más atención al estreno de "Sólo para Mujeres" que a su cumpleaños, el cual es esta semana.

Confesó que ese día habla con sus padres, para "agradecerles que me hayan traído a este mundo".







En su oportunidad, Alexis Ayala lamentó que una mesera que lo atendió en Estados Unidos no se haya sentido conforme con la propina que dejó; "no tuvimos una atención personal, era una atención de aeropuerto".



César Urea se dijo nervioso, porque su madre vendrá al estreno del show, pues "me dice: no me puedo perder este espectáculo".



El show promete diversión.

#Repost @charlylopezgar ・・・ Nos vemos mil gracias @spmshow Una publicación compartida por Solo Para Mujeres (@spmshow) el 17 de Sep de 2017 a la(s) 5:42 PDT

El elenco de "Sólo para mujeres" tomó en días pasados los pasillos de Galerías Plaza de las Estrellas en Ciudad de México para ofrecer una probadita de lo que se verá en su próximo show que está por estrenarse.

El evento contó con la presencia de parte del elenco de este montaje producido por Sergio Mayer y Alexis Ayala, como Eleazar Gómez, Rafael Nieves y Eduardo Rodríguez.

#Repost @cesarurenamx ・・・ Domingo de 2x1 al igual que los boletos de @spmshow y tenemos unos pases dobles también para regalar!!! Quieres saber la dinámica ??? #dedication #actorlife #soloparati #soloparamujeres #soyedicionlimitada #instagood #feliz Una publicación compartida por Solo Para Mujeres (@spmshow) el 17 de Sep de 2017 a la(s) 4:34 PDT

Entre gritos, chiflidos y aplausos, los bailarines Juan Vidal, José Carlos Ferrara, César Ureña, Emmanuel Palomares, Raúl Coronado e Ignacio Casano subieron al escenario para bailar sensualmente en sillas, lo que arrancó suspiros de las mujeres.

#Repost @jorgearavenam ・・・ Así o más sudado?!!! Ensayos, ensayos y más ensayos de @spmshow Que rico es bailar!! Uniformes SPM @danzuracc Una publicación compartida por Solo Para Mujeres (@spmshow) el 14 de Sep de 2017 a la(s) 6:38 PDT

Los integrantes, que complacieron uno a uno a las presentes con una “vuelta”, prometieron que el espectáculo, que se presentará los próximos 20, 22, 23 y 24 de septiembre en el Centro Cultural 1, será “candente”.

@peopleenespanol #todossomosdreamers #teamsolooaramujeres @spmshow Una publicación compartida por Solo Para Mujeres (@spmshow) el 19 de Sep de 2017 a la(s) 9:57 PDT

El Universal reporta que posterior al baile, los integrantes plasmaron las huellas de sus manos en una placa del piso de la plaza y antes de marcharse, compartieron fotografías, autógrafos, abrazos y besos.

Los ausentes fueron David Zepeda, Latin Lover, Charly López y Jorge Aravena, por motivos de trabajo.

@spmshow #soloparamujeres #soyspm #spm2017 #EdicionLimitadaSPM #próximamente Una publicación compartida por Eleazar Gómez (@eleazargomez333) el 10 de Ago de 2017 a la(s) 6:31 PDT

Eleazar Gómez reiteró que su compromiso con el espectáculo es dar el 100%, y justificó algunas ausencias de los ensayos por compromisos laborales. En tanto, Juan Vidal indicó que aceptó estar en Sólo para mujeres por la producción de alto nivel.

Los productores y actores que no bailaron utilizaron sus celulares para hacer enlaces en vivo a través de sus redes sociales.