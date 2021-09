Mayra Batalla honra a las mujeres mexicanas a través de Rita, en "Noche de fuego"

México. La actriz Mayra Batalla, quien ha participado en innumerables obras de teatro, cortometrajes y largometrajes estrena en México la

nueva película "Noche de fuego", en más de 100 pantallas de cine a nivel nacional.

En la trama de "Noche de fuego" se cuenta la desgarradora historia a través de la mirada de tres niñas que viven en un pueblo de una montaña acechado por la violencia.

En entrevista vía telefónica con DEBATE, Mayra platica sobre Rita, personaje que da vida en el filme. Este trata de una madre de familia que hace lo imposible por ofrecer seguridad a su hija ante la violencia que las rodea.

“Noche de fuego es la primera ficción de Tatiana Huezo, producida por Pimienta Film y Nicolás Celis. Habla de tres niñas y la madre de una de ellas, que es la protagonista, que es el personaje que yo interpreto, Rita, ve la pérdida de la inocencia de estas niñas porque son rodeadas de un contexto violento. Rita es la guardiana que preserva la vida de estas niñas y, sobre todo, en la película hago muchas capas, pero una de ellas habla del gran peligro y la tragedia que puede ser en algunos lugares el nacer mujer”, indicó.

Mayra Batalla. Foto: Cortesía

Aprendizajes

Mayra destacó durante la charla sus experiencias en la realización de esta película y sobre su personaje, que la ha hecho más fuerte que nunca y, sobre todo, el honrar a todas las mujeres que luchan diariamente por la vida, por su comunidad y por sus familias.

“Han sido muchos, a nivel personal, por los temas que toca la película. Te puedo decir que hubo un gran reconocimiento de mi parte de lo valiente que he sido a lo largo de mi vida, simplemente con el hecho de haber crecido con una madre soltera, de haber sido una mujer simplemente que pude lograr cosas, a nivel profesional me he enfrentado y, sin duda, me dejó mucho más segura de mis habilidades y una gran alegría”.

Proyectos

La actriz adelanta sobre sus próximos proyectos que están en puerta y uno de ellos está disponible actualmente en Netflix, la serie "Todo va a estar bien", dirigida por Diego Luna.

Leer más: Ivonne Montero revela que Humberto Zurita la violentó cuando trabajaron en una novela

“Ahora está en Netflix Todo va a estar bien, dirigida por Diego Luna; acabo de terminar una serie para HBO, se llama 'Cecilia', y la protagonista es Mariana Treviño y, bueno, viene un parte de estrenos de películas que hice en el último

año”, finalizó.