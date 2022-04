Mayra Rojas recibe amenazas tras apoyar a Luis de Llano en caso de Sasha y luego ofrece disculpas

México. La actriz Mayra Rojas habló a favor de Luis de Llano, señalado de haber abusado de Sasha Sokol años atrás, y tras ello recibe fuertes críticas en redes sociales, además amenazas y luego se disculpa.

Según información en varios portales de noticias, Mayra Rojas, actriz mexicana que ha participado en telenovelas como Rivales por accidente y Bellezas Indomables, expresó públicamente su apoyo a Luis de Llano tras la denuncia pública que hizo Sasha Sokol en su contra por tener una relación cuando ella tenía 14 años y él 39.

Además Lorena se habría pronunciado en contra de la mamá de Sasha por no haberla cuidado cuando estuvo cerca de Luis de Llano, y por ello internautas se lanzaron en su contra; ante reacciones, Rojas habla para el programa Ventaneando al respecto.

“Estaba fuera de contexto, no sabía bien a bien qué es lo que había pasado, hasta después me enteré. Y hay cosas que siempre voy a sostener, yo como mamá, la protección de mis hijos. El abuso sobre una mujer, sobre un niño, jamás voy a estar a favor, pero tampoco puedo tachar a ninguna de las dos partes.”

Luis de Llano. Foto de Instagram

Mayra Rojas señala también que pese a agresiones recibidas en su contra, no contempla tomar parte de ningún bando: "conozco su historia (de Sasha) y ahí me quedo. Conviví con ellos muchos años, nos hicimos amigos y no son nadie para emitir un juicio."

Respecto a los ataques que Mayra ha recibido en redes sociales, se justifica por sus anteriores comentarios. "Se volcaron las redes en contra mía y ofrezco una disculpa si es que cabe, porque me voy a quedar siempre con mi idea, con mi manera de ver la vida, y esto no agrede a nadie."

Además la actriz admite que jamás va agredir ni a Sasha Sokol, ni a Luis de Llano: "sean quien sean, hayan hecho lo que hayan hecho, ¿yo quien soy para juzgarlos?, yo no puedo”.

Mayra Rojas es originaria de Oaxaca, México, (1964) es una presentadora de televisión, modelo y actriz, hermana de la fallecida actriz Lorena Rojas, quien murió de cáncer de hígado a principio de 2015.