Mayra Rojas rompe en llanto con emotiva carta a Lorena

Han pasado ya casi tres años desde que la actriz Lorena Rojas falleció a causa de un cáncer hepático contra el que luchó ferozmente.

Su hermana Mayra se quedó al cuidado de su hija Lucía, y aunque han tratado de rehacer sus vidas, las heridas siguen abiertas.

Así quedó de manifiesto durante una dinámica que realizó la también actriz en el programa Sale el Sol de Imagen Televisión, en la que leyó una “carta no entregada” a Lorena, quien dejó este mundo a los 44 años de edad.

“Solo quiero decirte que nuestra hija está bien”, expresó Mayra en medio de lágrimas y en el marco del próximo cumpleaños de Lucía.

El momento fue por demás conmovedor, incluso las conductoras que acompañaron durante la lectura a la actriz mexicana, tampoco pudieron contener las lágrimas.

"Bueno, pues obviamente es una carta que me llega profundamente, pero creo que es bien importante a final de todo esto, más allá de nuestras lágrimas, más allá de las ausencias y las pérdidas, es estar consciente que estamos de paso, que estamos solamente por un tiempo corto y que nunca tenemos preparado nada para cuando nos vayamos”.

“Todas aquellas mamás que tienen hijos y que de pronto están peleadas con sus hermanos o con sus primos, no sabemos en qué momento vamos a hacer falta y cuando no planeas estas situaciones, los niños son los que se quedan a la deriva. Creo que este tipo de situaciones es cuando tenemos en nuestros días de campo, en nuestras visitas a la abuela platicar no solamente que vamos a donar nuestros órganos el día que nos vayamos, sino quién se hará cargo de nuestros hijos el día que faltemos", expresó al terminar de leer la carta jamás encontrada a su hermosa hermanita.

El tiempo ha pasado y Luciana, como se llama aquella pequeña que llenó de luz los últimos meses de vida de Lorena, ha crecido feliz bajo el cuidado de la actriz Mayra Rojas.

Mayra, quien se ha hecho cargo de la pequeña tras la muerte de su hermana, comparte esporádicamente fotografías de ella, mismas que son objeto de elogios y de agradecimiento de parte de los seguidores de Lorena.

