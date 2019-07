Mayrín Villanueva actuará en la telenovela Rubí; será su mamá

La actriz Mayrín Villanueva, esposa del también actor Eduardo Santamarina, actuará en la telenovela Rubí; será la mamá del personaje que encarna Camila Sodi. Las grabaciones de la teleserie inician en unos días en Ciuadad de México.

En el portal de noticias de Las Estrellas se revela que Mayrín Villanueva, quien tiene 48 años de edad, dará vida a Refugio, el personaje que la pimera actriz Ana Martin interpretó en 2004, en la telenovela del mismo nombre y que fue protagonizada por Bárbara Mori, Sebastián Rulli y Eduardo Santamarina y que se transmitió por canal 2 de Televisa.

Rubí es una historia original de la escritora fallecida Yolanda Vargas Dulché y que dio a conocer en 1963. El elenco artístico está por completarse. Hace unos días se dio a conocer que Rodrigo Guirao será “Héctor” y José Ron “Alejandro” ; a éste último lo interpretó Eduardo Santamarina en 2004.

Una publicación compartida de Mayrin Villanueva (@mayrinvillaneva) el 19 May, 2019 a las 4:23 PDT

El remake de Rubí es escrito ahora por el venezolano Leonardo Padrón, quien prometió que la nueva Rubí será mucho más mala. En redes sociales se han manifestado en contra de que Camila Sodi sea quien de vida ahora a Rubí, pueso que consideran que el personaje no era para ella.

Camila, por su parte, en Instagram respondió a todas las personas que han señalado lo anterior, y lo hizo con textos de la canción "¿A quién le importa?", éxito de Alaska y Dinarama, y que también grabó hace unos años su famosa tía Thalía.

¿A quién le importa lo que yo haga, lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. La gente me apunta, me señala con el dedo y a mi me importa un bledo...", dice parte de la melodía.