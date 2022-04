México.- La actriz mexicana Mayrín Villanueva no para de trabajar, tras terminar con las grabaciones de la telenovela "Si no dejan", ya está sumergida en otro proyecto, el cual no es secreto, así lo dejó ver en las redes sociales, donde dio cátedra de estilo con su elegante vestido rojo con transparencias.

Como siempre al último grito de la moda, Mayrín se robó toda la atención al lucir un coqueto look en color rojo que evidenció su buen gusto, aconsejando así a otras mujeres sobre cómo vestirse con transparencias después de los 50 años.

La estrella de 51 años de edad acudió a sus redes sociales para publicar un breve video evidenciando parte de la producción de su nuevo proyecto y se robó todas las miradas al presumir un look muy a la moda; un vestido rojo escotado con mangas transparentes.

Mayrín Villanueva conquista con un elegante vestido transparente

Todos quedaron maravillados al ver a Mayrín Villanueva luciendo tan hermosa para su próximo proyecto, el cual está a cargo de Rosy Ocampo y lleva por nombre Vencer la ausencia, mismo que ya es esperado por muchos para verla de nueva cuenta en la pantalla chica.

Cabe destacar que la actriz mexicana es una de las pocas famosas que deciden mantenerse alejada de los escándalos, esto para llevar una vida más tranquila. Además, también gusta de vestir atuendos que no enseñen de más de su cuerpo y la hagan lucir muy elegante.

Con sólo darse una vuelta por el perfil oficial de Instagram de Mayrín Villanueva se puede apreciar en buen gusto por la moda que la hermosa actriz tiene, por lo que logra convertirse en toda una inspiración entre sus seguidoras, principalmente entre mujeres que le emparejan la edad.

Leer más: Ninel Conde en minivestido demuestra que tiene una silueta perfecta