Mayrín Villanueva cuenta detalles de su vida íntima con su esposo

Mayrín Villanueva estuvo como invitada en el programa Mojoe, donde hizo algunas revelaciones de su vida sexual con su esposo Eduardo Santamarina.

La hermosa actriz contó que gracias a la numerosa familia que formó con Eduardo Santamarina y los hijos que los dos tuvieron en sus anteriores relaciones, además de Julia (su hija en común), es un tanto complicado tener relaciones íntimas.

“Es difícil, pero sí lo logramos. El seguro, seguro (de la puerta)”, expresó en tono de broma Mayrín Villanueva.

Cuando sales y no hay niños hasta te acostumbras a 'la silenciosa' y dices: 'a ver, ¡aquí desfógate!'.

Cuando Montserrat Oliver y Yolanda Andrade le preguntaron que si sus hijos alguna vez los han cachado teniendo sexo, la actriz contentó: “no, no. ¡me muero si me cachan! yo sí soy antigua de esa parte, me daría mucha pena que me agarren en pleno".

Asimismo resaltó que Eduardo Santamarina es muy bueno en la cama. “Trabaja muy bien, eso sí les puedo decir, trabaja bien; se porta bien el muchacho, es silencioso para trabajar, mide su tamaño”.