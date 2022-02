Mayrín Villanueva en traje sastre color rosa palo con un porte que solo ella puede manejar

Mayrín Villanueva de 50 años de edad una vez más dio cátedra de moda, pero con un estilo muy diferente al que hemos visto anteriormente, pues usó un traje sastre en color rosa palo el cual combinó con una blusa básica blanca, además de unos tenis con los cuales se le ve muy cómoda.

Como era de esperarse no quiso desaprovechar el elegante diseño que portó Mayrín Villanueva, es por eso que se tomó una foto arriba del coche causando revuelo total, además su cabello con ondas el cual se la ha convertido en su sello en el mundo de la farándula también se le ve fantástico.

"La belleza convertida en mujer", "No puedo con tanta belleza en una sola foto", "@mayrinvillaneva Mayrin eres muy hermosa muy perfecto en belleza", "Estás estrenando? Bien merecido excelente tu trabajo en SI NOS DEJAN", "Se te va a extrañar como Alicia eres preciosa", "¡Por Dios! ¿Estoy Elucubrando o es un ángel que estoy mirando? Mamaseta", escriben los fans por la foto.

Para quienes no lo saben Mayrín Villanueva no es mucho de compartir fotos, pues cuando lo hace tiene que ser por un motivo en especial, pero aun así no se olvida de sus fans, ya que le gusta compartir historias de como va su día, además de mostrar los proyectos que está próximo a estrenar este año, como la nueva temporada de Vecinos.

Otra de las cosas que aman de Mayrín Villanueva es por la sencillez que representa a todo momento, por si fuera poco es de las pocas famosas que no ha perdido los pies del suelo, pues siempre se muestra muy accesible ante la prensa o los fanáticos que se acercan a ella para una foto.

Una de las cosas que más le encanta hacer a esta guapa mujer es pasar el tiempo en casa y aunque no lo creas le gusta ser consentida por sus hijos quienes ya saben cocinar, por lo que en ocasiones la también esposa de Eduardo Santamarina comparte lo que los chicos le preparan, por lo que es una mujer muy feliz por ese tipo de trato que les da y viceversa.

