Mayrín Villanueva habla como nunca de Iatía Cantoral, ex de su esposo

Itatí Cantoral habló anteriormente con Gustavo Adolfo Infante sobre la infidelidad por parte de Eduardo Santarima con la también actriz Susana González, hace ya varios años. "Me enteró por la señora del camerino que me conocía desde hace mucho tiempo, fue la que me lo dijo 'ay señora yo no sé ni que decirle, pero es que se meten al camerino'".

Ante sus declaraciones, Mayrín Villanueva fue cuestionada al respecto por el periodista Eden Dorantes, "eso pregúntenselo a ellos porque yo de esa etapa ni sabía, es más ni los conocía, yo de esa historia de amor (Eduardo Santamarina e Itatí Cantoral) solo tengo dos hijos maravillosos que son Roberto y Eduardo", señaló en referencia a los hijos que Itatí tuvo junto a Eduardo.

En vez de ponerse a opinar sobre ese tema, Mayrín Villanueva (esposa de Eduardo Santamarina), se desvivió en halagos para Itatí Cantoral. "Es una mujer encantadora con nosotros, lo único que puedo decir es que es una gran mujer, una gran señora y no tengo más palabras más que algo bueno de ellos".

Además, es una súper mamá, que educa maravilloso, me tendría que dar algunas técnicas.

Hoy en día hay una buena relación entre todos; las hijas menores de Mayrín Villanueva e Itatí Cantoral son grandes amigas e incluso, se quieren como hermanas. "Van en la misma escuela, son amigas, se quieren mucho, se quieren como hermanitas, entonces yo de la familia Cantoral no he recibido más que amor".