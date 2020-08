Mayrín Villanueva muestra su bello rostro al natural y los halagos no se hicieron esperar

Mayrín Villanueva mostró su rostro sin maquillaje y el resultado fue asombroso. La esposa de Eduardo Santamarina es una de las actrices más queridas y hermosas del medio del espectáculo en nuestro país y cuando luce esa belleza que posee al natural, causa furor entre sus miles de seguidores.

Recientemente Mayrín Villanueva compartió un par de fotografías mostrando su rostro al natural y con una gran sonrisa que conquista a todo el que la vea. La actriz posó de lo más relajada ante la cámara, usando una camisa color rosa, así como un short blanco. "La vida en ❤️", escribió en su post que tiene más de 71 mil likes.

Su esposo Eduardo Santamarina sabe la sonrisa de Mayrín Villanueva, es uno de sus mayores atractivos físicos: "esa sonrisa Tuya....❤️", expresó el actor en la publicación en mención. Sus seguidores no dudaron en halagar la belleza al natural de la actriz: "siempre bella", "la más guapa", "hermosa", "linda mi Mayrín", "super hermosa y sexy señorita", "siempre hermosa, que la vida te siga dando lo mejor, disfruta cada instante de tu vida y se siempre feliz como tú lo sabes ser. Dios te bendiga mi hermosa estrella de luz", son algunos de los comentarios.

Mayrín Villanueva es una de las actrices más bellas de la televisión. Foto: Instagram @mayrinvillaneva

Esta no es la primera vez que Mayrín Villanueva luce su belleza al natural; constantemente suele publicar en su feed de Instagram diversas fotografías donde no duda en mostrarse ante sus seguidores, sin una gota de maquillaje.

Por otra parte, anteriormente en una entrevista para el programa vía streaming "El break de las 7" de Univisón, Mayrín Villanueva contó alguno de los momentos más difíciles que ha vivido como actriz.

Me prepararon como un año para hacer una telenovela, ya tenía el pelo, el vestuario, todo ya listo y a la mera hora, una semana antes me dicen: '¿qué crees Mayrín? Que metieron a otra persona'. Bueno, me fui a llorar a mi casa, tristísimo, eso me pegó muchísimo.

En 2017 la historia se repitió y Televisa le quitó el protagónico de "En tierras salvajes", a pesar de que las grabaciones ya habían comenzado. "Yo decía hasta que no esté grabando ya no doy por hecho nada, no me encariño ni nada y la última fue la que también a la mera hora ya grabando entonces ya ni siquiera es eso, es cuando termine de salir la novela entonces digo que sí estuve en esa telenovela porque estuve grabando, hicimos el claquetazo".

Foto: Instagram @mayrinvillaneva

Para Mayrín Villanueva ambas experiencias fueron realmente incómodas y supusieron un golpe muy duro para su ego. "Esas cosas al ego le dan un zape durísimo porque te sientes, por qué yo no, o sea qué tengo mal que te tienen que quitar y no es cierto, ya cuando lo piensas dices a ver nada más no me tocaba, no era para mí este proyecto, algo mejor va a venir para mí y lo sueltas, lo dejas ir y ya no pasa nada".

