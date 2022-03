Mayrín Villanueva y el sueño que desea cumplir si deja la actuación

Mayrín Villanueva de 50 años, confesó en redes sociales que le gustaría hacer si en alguna ocasión deja la actuación y dejó sorprendidos a todos, pues señaló que uno de sus sueños es tener un pequeño hotel donde le gustaría atender personalmente a los clientes como prepararles la comida, pues siempre ha sido una mujer muy hogareña.

"Si he soñado con tener un hotelito pequeño, un bear and breakfast donde pueda yo hacerle los desayunos y atender a la gente me encanta hacer eso", respondió Mayrín Villanueva en una serie de preguntas que le hicieron en redes sociales donde respondió todas.

Por si fuera poco la actriz mexicana le dijo a sus fans que no se den por vencidos si desean ser actores, pues por más difícil que sea buscar un lugar en el mundo del espectáculo deja en claro que las satisfacciones de realizar un proyecto en la pantalla chica son grandiosas, por lo que animó a todos a que no se rindan.

"Mayrin eres bellísima. Con Santamaria me encantan ustedes. Vemos Vecinos y eres genial. ...Si nos dejan... ha sido tu mejor papel", "Marin eres tan dulce te sigo de siempre bendiciones a tu familia y al grandullón bombón Lalo con respeto sean felices", "Yo no tengo preguntas solo quiero decirle que es usted muy bella de pies a cabeza cuídese mucho Dios la bendiga", escriben los fans.

Otra de las cosas por las que esta famosa es muy querida ha sido por mantener un matrimonio increíble con Eduardo Santamarina como se dijo anteriormente, ya que son una de las parejas más sólidas del espectáculo, por lo que verlos juntos, siempre impresiona al público, además han sabido sacar a todos sus hijos adelante.

Para quienes no lo saben la artista siempre comparte fotos y videos en sus historias de como es el ambiente familiar que se vive en casa y casi siempre deja a todos emocionados, pues le están cocinando algo sus hijos quienes la consiente mucho o pasan tiempo viendo la televisión desde la recámara de Mayrín Villanueva quien ama jugar con los filtros de las redes sociales.