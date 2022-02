Mayrín Villanueva y su primera aparición en una telenovela en los noventa

Mayrín Villanueva de 50 años de edad, es una artista completa en toda la extensión de la palabra, pues ha realizado varios papeles en la pantalla chica,desde papeles cómicos hasta de protagonista, pero muchos se han preguntado cuál fue su primera telenovela es por eso que te diremos cuál fue.

Fue en 1998 cuando Mayrín Villanueva debutó en la telenovela Preciosa donde se dio a conocer por primera vez en dicho mundo, y lo que sigue sorprendiendo a todos es que después de tantos años se sigue viendo igual, además su rostro lejos de tener algún arreglo estético, sigue intacto con una piel muy saludable.

"Siempre bella y radiante admiro tu talento bendiciones siempre mis mejores deseos para ty y tu bella familia", "Hermosa mujer soy su fan me gusta como actúa y su papá de silvita en vecinos excelente", "No es solo tu belleza que me gusta estoy seguro que tienes un gran corazón SOS bella por dentro y por fuera felicidades", escriben los fans de esta famosa.

Otra de las cosas por las que Mayrín Villanueva siempre da de que hablar es por el físico que se carga tan cuidado y perfecto, pues si ves fotos de ella en la playa te dejará con el ojo cuadrado, además le encanta ir a broncearse a lado de su familia quienes son amantes de ese cálido clima.

La actriz mexicana también se ha ganado el respeto de sus fans por tener una familia tan unida y alejada de los escándalos, pues lejos de meterse en problemas tratan de evitarlos, pues cada uno está centrado en su carrera y en todo lo que hace.

Incluso cuando le han preguntado sobre alguna crisis que haya atravesado con su esposo Eduardo Santamarina lejos de quedarse callada contesta con honestidad y la respuesta siempre ha sido que todo marcha viento en popa.

Actualmente, la vemos en la telenovela Si Nos Dejan, donde comparte créditos con Marcus Ornellas con quien se lleva muy bien, además del resto del elenco conformado por Gaby Spanic, Alexis Ayala e Isidora Vives quienes han realizado un buen trabajo en el melodrama.