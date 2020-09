Me caigo de risa llega a sexta temporada con un elenco cada vez más querido

A pesar de los tiempos de incertidumbre que se han vivido durante el año, el programa de concursos Me caigo de risa comenzó emisiones esta semana con la consolidación de un elenco, además de querido por el público, talentoso dentro y fuera del programa.

"Cuando empezaron todos tenían una carrera sólida, pero dicho por ellos mismos a raíz de Me caigo de risa les ha llegado más trabajo, ahora los conocen más por su nombre, ahora es Michelle Rodríguez y no Toña de "40 y 20" (2016), ya saben que es Ricardo Margaleff y no el de "Una familia de diez" (2007)", dijo el productor Eduardo Suárez.

Conductores de programa Me caigo de risa /instagram

Así, cada uno de los integrantes del elenco conocido como la familia disfuncional comandada por Faisy, ha explotado sus talentos en distintos ámbitos y ha crecido por sus propios medios sin quitar el dedo del renglón del proyecto de Suárez.

Ejemplo de ello es el caso de Faisy quien ha explorado su faceta como músico y actor, Regina Blandón quien ha sido protagonista de series y obras de teatro o Gabriela Platas y Ricardo Fastlicht que han participado en telenovelas y películas.

Pero esta situación no ha interferido en las grabaciones de Me caigo de risa pues, según explicó Suárez, toda la producción hace esfuerzos para mantener el proyecto vivo.

Las ganas de hacer la temporada nos ha llevado a que ellos hagan un esfuerzo grande también, pero nosotros nos coordinamos y algunos se van turnando por programa porque solo tienen que estar siete de 14 conductores en cada episodio", contó.

El productor de televisión hizo un recuento del tiempo que se ha llevado a cabo Me caigo de risa y aseguró que en él existe un gran sentimiento de orgullo. Además recordó que el brinco al éxito que hoy gozan lo dieron en la temporada tres cuando ganaron espacio para transmitir cuatro días a la semana.

"Empezamos hace seis años una vez a la semana en la barra de la tarde, terminó la barra programática, pasaron dos años y pensamos que nunca más íbamos a regresar pero con la tercera temporada, estamos ahora en la sexta", recordó Suárez.

Lo que más celebró Suárez es poder ser testigo de esta situación en tiempos donde la atención del público se ha repartido en diversos equipos electrónicos y no solo en televisión.

Esta transición de captar la atención no solo de los adolescentes sino de toda la familia que se reúne alrededor de la televisión, nos da mucha alegría y nos llena de orgullo", mencionó.

Transformación por la Pandemía

La nueva temporada "se coció a fuego lento", así lo dijo Eduardo quien comentó que no se tenía la seguridad de llevar a cabo el proyecto en este año.

Han sido muchos los retos que han tenido que sortear, pero que se han librado uno por uno. Entre ellos tener que transformar las dinámicas del programa debido a la COVID-19.

"De todas las pandemias se aprende, teníamos muchos juegos de contacto cercano, dinámicas con el público, muchos juegos que con esta nueva normalidad no sería correcto que los hiciéramos. Eso nos puso a trabajar en nuevos juegos y si por temporada desarrollábamos ocho juegos nuevos, ahora hicimos 25", dijo satisfecho.

También tuvieron que resolver si habría o no público presente pues, desde el punto de vista del productor, ellos son parte de la esencia del programa.

Logramos que en lugar de 300 personas en el foro haya 56 en el mismo espacio y están distribuidos y protegidos. Estamos apegados a la base de fans del programa, era muy importante tener el público y lo único que hacemos es que tanto ellos se cuiden como nosotros", apuntó.

Durante la temporada que ya se transmite de lunes a jueves por Canal 5 a las 20.30 horas (01.30 hora GMT), se podrán ver invitados como Andrea Legarreta, Juan Soler, Irina Baeva, Kalimba, Bárbara Torres, entre muchos