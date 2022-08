Jennette McCurdy reveló que Nickelodeon le ofreció bastante dinero , $300,000 dólares, para ser exactos, por su silencio . La televisora de contenido infantil y juvenil no quería que se revelara su experiencia durante su estadía en el lugar, sobre "El Creador", es particular, así que buscaron comprar su silencio, pero ella se rehusó a aceptarlo.

La persona, misma que prefiere no nombrar, le ofrecía alcohol siendo una menor de edad, pues lo hacía con otros populares actores, con quienes se emborrachaba y sucedían escenarios que ella tachó como bastantes inapropiados.

"The Creator" , como fue apodado en el libro por Jennette, abusó en distintas ocasiones de ella y de parte del resto del elenco de cada una de sus producciones , algunos títulos que se destacan son iCarly, Sam & Cat, Victorious, entre otros.

Pero esa "cruda realidad" no termina con lo que su madre la hizo vivir, pues también hay otra persona que tiene bastante importancia en el libro. Se trata de "El Creador" , de quien la identidad no se revela, pero mucho especulan de quién podría tratarse.

A muy corta edad, la vida de la actriz no era común como la de otras niñas, pues su madre fue quien prácticamente la obligó a comenzar en el mundo artístico con apenas 6 años de edad, según relata en el libro.

Toda aquella vida que mostró ante el mundo, los múltiples premios, las aclamaciones, sus proyectos, logros y de más, no fueron nada fáciles de conseguir, pues detrás de todo eso había una cruda y difícil realidad para Jennette.

"Me alegro de que mi madre muriera": La difícil infancia de Jennette McCurdy, estrella de Nickelodeon

"I'm glad my mom died" nació a partir de la muerte de la madre de Jennete McCurdy , libro que se publicó el 09 de agosto del presente año en los Estados Unidos, llamando la atención de todos y volviéndose uno de los materiales más vendidos en lo que va del 2022.

Estados Unidos.- La actriz y cantante Jennette McCurdy se ha vuelto tema de conversación con el lanzamiento de "I'm glad my mom died" , su libro de memorias en el que hace un repaso por su carrera y su vida personal, dejando a todos impactados con sus revelaciones.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.