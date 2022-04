"Me alegro de que mi mamá muriera"; el nuevo libro de Jennette McCurdy

El libro titulado "Me alegro de que mi mamá muriera" saldrá a la venta al público en general en el mes de agosto del presente año.

"Fue importante para mí explorar el abuso emocional y psicológico que soporté durante mi tiempo como actriz joven. Siento que no lo hice. No tuve las herramientas, el lenguaje o el apoyo necesarios para hablar por mí misma en ese entonces", agregó durante su conversación.

A través de un comunicado, la estrella de Nickelodeon reveló que quiere contar todo aquello que por años calló y que no pudo decir debido a su edad y el control que ejercían sobre ella, pero ahora es el momento.

Al respecto, la protagonista de iCarly explicó durante una entrevista para EW: "El confeti derramándose de una urna me pareció una buena forma de capturar el humor de la tragedia, pero sabía que no quería ir tan lejos como para tirar el confeti o saltar en el aire con una gran sonrisa en mi rostro, o hacer cualquier otro tipo de lenguaje corporal/expresión facial que pueda leerse como frívolo. Al final, elegí una expresión facial que creo que se lee como sincera, un poco de dolor y un poco de esperanza".

La artista de 29 años de edad sorprendió a todos con el anuncio de su nuevo libro titulado "Me alegro de que mi mamá muriera", en donde hablará sobre sus peores momentos en su vida personal y profesional, debido a las presiones que tuvo por ser una trabajadora joven y ser el único sostén de su familia.

