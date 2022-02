"Me ayudó a liberar mis sentimientos", rememoran las palabras de Jimin de BTS sobre la salud mental

El ARMY, uno de los fandoms más poderosos del mundo, se ha unido en una "ola de amor" para Jimin, uno de los integrantes la agrupación surcoreana BTS, tras darse a conocer que fue sometido a una cirugía por una apendicitis aguda. Asimismo, la agencia Big Hit Music informó que al realizarse los estudios correspondientes en el hospital, dio positivo a Covid-19.

Además de enviar toda clase de mensajes de amor y apoyo al joven Idol de 26 años de edad (originario de Busan, Corea del Sur), con los hashtag #GetWellSoonJimin o #WeLoveYouJimin, fans han rememorado las palabras de Jimin sobre la importancia de la salud mental, especialmente durante la actual pandemia del Covid-19.

El año pasado, BTS y Big Hit renovaron su compromiso con la campaña "LOVE MYSELF", para ayudar al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), a poner fin a la violencia y el abandono, así como fomentar la autoestima y el bienestar.

Ante esto, los miembros de Bangtan Sonyeondan y la agencia que los representan, donaron un millón de dólares a UNICEF. De igual forma, compartieron un extraordinario mensaje de amor y solidaridad, a medida que el distanciamiento social obligado por la contingencia sanitaria, llegaba a su segundo año.

En aquel mensaje compartido mediante las plataformas digitales de UNICEF, Jiminie comentó que antes de iniciar la campaña "LOVE MYSELF", aunque fuera de manera imprecisa, "pensaba que era mejor la felicidad verdadera a unas lágrimas o una sonrisa forzada".

Mencionó que sus amigos y él comenzaron con dicha campaña para que hubiese más gente que pudiera reírse de verdad. Al principio, el también compositor, bailarín y modelo, pensaba que lo hacían por las personas que nos rodeaban.

Pero conforme pasó el tiempo, me di cuenta de que yo también estaba cambiando por dentro, me pregunté a mí mismo si mi sonrisa era real y LOVE MYSELF, me ayudó a liberar mis sentimientos.