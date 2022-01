"Me bajé corriendo, llorando", Bárbara de Regil narra el acoso sexual de dos taxistas en Acapulco

La escultural actriz de cine y televisión Bárbara de Regil, originaria de la Ciudad de México y de 34 años de edad, estuvo en el programa "El minuto que cambió mi destino" que conduce el conductor de televisión Gustavo Adolfo Infante, donde entre varias cosas, confesó haber sido víctima de acoso sexual de parte de unos taxistas en Acapulco, Guerrero.

La protagonista de la serie "Rosario Tijeras", contó que hace varios años estaba con un amigo en Costa Azul, en el paradisíaco puerto de Acapulco. Para regresarse a su hogar tomó un taxi, "un bocho blanco con azul, le dije: 'llévame a mi casa', mi papá vivía del otro lado".

Durante el trayecto, el taxista empezó a tocar la pierna de Bárbara de Regil: "abrí la puerta, me bajé corriendo, se estacionó, se bajó corriendo atrás de mí y me agarró del cuello: 'págame mamita', una cosa muy fea".

Sin embargo, esta no fue la única experiencia desagradable que vivió por culpa de un taxista. En otra ocasión, tomó un taxi, "y el tipo empezó a subir por las montañas, por Caleta, pero hasta arriba".

De un momento a otro, el chofer se detuvo en un mirador y ante esto, la influencer y coach fitness, le preguntó: ¿Qué hacemos aquí? Creo que por aquí no es, joven". Para su sorpresa, el taxista le contó que tenía mucho tiempo sin tener relaciones sexuales con su esposa, "y me gustaría tener contigo", le dijo.

Me dijo muchas cosas y me puse a llorar, cuando quise abrir la puerta, él puso la mano y dijo: 'cálmate', yo era muy chiquita, el señor me dejó ahí y me bajé corriendo, llorando.