"Me cae mal, no la soporto" gritan a Carmen Villalobos en la calle por ser villana de telenovela

La nueva versión de la telenovela ‘Café con aroma de mujer’ ha recibido muy buenas críticas y opiniones del público, y ha destacado especialmente la actuación de Carmen Villalobos como la villana.

Y es que al parecer el papel que la actriz que interpreta a Lucía ha sido tan creíble que en la calle personas se le han acercado a atacarla y ofenderla cuando la ven en la calle.

Fue la misma Carmen Villalobos quien contó la anécdota a través de sus historias en Instagram, cuando se encontraba junto a su compañero de elenco, William Levy.

Según contó la actriz colombiana, salía de las grabaciones en compañía del actor cubano cuando una mujer en la calle los reconoció y se acercó para dejarle bien en claro cómo se siente respecto a los personajes que ambos hacen en ‘Café con aroma de mujer’.

“Miren cómo somos los seres humanos de diferentes”, relató. “Hace días estábamos grabando, y William y yo íbamos saliendo del set, y una señora me grita: ‘oiga, usted me cae mal, no la soporto’”.

Pero la mujer no solamente se lanzó con todo para Carmen Villalobos, sino que William Levy no se le escapó y también le dijo lo que piensa de lo que ve en pantalla.

Pero no todo han sido ofensas para Carmen Villalobos, pues en otra ocasión, justo unos instantes antes de contarlo, recibió unos bonitos comentarios por parte de un hombre, quien la felicitó por su gran actuación en la telenovela de Telemundo.

“Hace dos minutos iba pasando un señor en un carro, se detiene y me dice: ‘¡Carmen, soy tu fan! Qué rico lo que estás haciendo, me encanta’. Le digo, ‘¿estás viendo Café?’, y me dice: ‘¡Claro! Me encanta lo que estás haciendo’”.