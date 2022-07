"Me citó en el bar de un hotel", Marta Guzmán confiesa que fue acosada por un productor

México. La periodista Marta Guzmán hace público que tiempo atrás fue acosada por un famoso productor de televisión, pero se quedó callada por temor a perder su trabajo: "me citó en el bar de un hotel."

Marta Guzmán, originaria de CDMX, y quien ha participado en programas de Televisa como Primero Noticias y Matutino Express, también sufrió acoso por parte de un productor.

En entrevista con un programa de televisión, Marta relata que durante mucho tiempo no se dio cuenta que sufrió ese tipo de violencia en la primer televisora que trabajó como periodista.

"Hoy me doy cuenta que sí fui acosada, porque en el momento no te das cuenta, estaba normalizado y lo he contado que me pasó con una persona que me decía: 'Es que tú tienes que dar noticias', cuando yo daba el clima".

Guzmán refiere también que dicho productor le ofrecía ganar más dinero, ella comenzó a prepararse para ascender de puesto, pero lo que vendría después jamás lo imaginó.

"Un día llegué con un suéter, una blusita blanca y mis pantalones, y me dice: 'Me encanta que seas una mujer que no le importe que se le marquen los pez*'... No se me subió lo Guzmán, tristemente, y agarré y me puse mi suéter. Y hoy digo: ¡Eso era acoso!" .

Marta dice que nunca dio noticias en el programa que producía dicho hombre: "Me citó en el bar de un hotel, yo digo ya tenía hasta el cuarto y todo y lo hice quedar mal con todos los que estaban ahí".

La conductora dijo sus padres la apoyaron y la hicieron sentir segura al rechazar asistir al hotel a la cita con el productor, de quien se negó a revelar su identidad.

"Esta persona ya no puede hacer más daño, fue despedida. Tuvo su merecido y tiene mucha familia, y hay familia de él que yo conozco y no me gustaría que oyeran su nombre de mi boca."

