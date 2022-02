"Me convertiré en un cantante que trabaja duro", así fue el showcase de regreso de Wonho en Universe

El talentoso y carismático cantautor surcoreano Wonho, ha complacido a WENEE con su nuevo comeback, al lanzar su primer single álbum "OBSESSION", que incluye la canción principal "Eye on you" y con el B-Side "Somebody", ambos temas de su autoría, en colaboración con los productores Enan (Savage House Gang) y Sun Ahn.

Ante esto, el ex integrante de la boyband MONSTA X, llevó a cabo el showcase de regreso live streaming, "2022 Wonho comeback show " , a través de la plataforma Universe. El Idol de 28 años de edad y nacido en Gunpo, Corea del Sur, apareció en el escenario con una mirada llena de emoción.

Tengo confianza en este álbum, me preparé muy duro. Me convertiré en un cantante que trabaja duro.

Wonho habló sobre su primer álbum sencillo "OBSESSION", mencionando que fueron lanzadas tres versiones: púrpura, rojo y negro: "son los colores que simboliza este álbum, también son usados en el video musical".

Wonho mostró un lado más seductor a sus fans. Foto: cortesía Universe.

Asimismo, en el showcase presentó las dos canciones que formar parte de este single álbum, en las que participó escribiendo las letras, componiendo y produciendo, mostrando un lado más artístico a sus miles de seguidores. "Tengo que ser más impactante que el álbum anterior y tengo que mostrar un lado genial".

Lee Ho Seok, nombre verdadero del Idol nombrado por la revista Rolling Stone, como el "cantante que está rompiendo corazones tan rápido, como está rompiendo estereotipos", llevó a cabo un gran performance de "Somebody", con una atmósfera cálida.

Posteriormente, presentó el detrás de cámaras de su MV "Eye on you". Wonho respondió meticulosamente las preguntas de los fans, recibidas a través del hashtag Universe FNS.

El showcase de Wonho estará disponible en Universe. Foto: cortesía Universe.

El cantante dijo: "se sintió bien poder conocer fans de todo el mundo a través de la plataforma de Universe, les mostraré un gran espectáculo, así que míralo". Para finalizar el showcase, Wonho mostró un extraordinario performance de "Eye on you".

Universe es una aplicación móvil coreana y una plataforma web creada por el desarrollador internacional de videojuegos NCSoft, la cual busca unir a todos los fandoms de K-Pop. Meses atrás, llevó a cabo exitosos showcase de regreso (al igual que el de Wonho), con ATEEZ, AB6IX, Jo Yuri, THE BOYZ, MONSTA X y GHOST9.

