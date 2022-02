"Me da vergüenza ser humano el día de hoy", Montserrat Oliver llora ante el conflicto Rusia-Ucrania

A través de un Instagram Live, la conductora de televisión Montserrat Oliver, quien forma parte del show "Montse & Joe" junto a su entrañable amiga Yolanda Andrade, expresó su sentir ante el conflicto Rusia-Ucrania. No pudo evitar llorar y externar estar decepcionada de la humanidad.

"Me da vergüenza ser humano el día de hoy, después de toda la pandemia, después de todo lo que hemos sufrido y hemos vivido, ¿de verdad hay guerra? ¿De verdad qué nos pasa?".

La también modelo de 55 años de edad y originaria de Monterrey, estado de Nuevo León, México, dijo sentir mucha impotencia de no poder ayudar a todas las personas inocentes en medio de este conflicto bélico entre dos grupos del poder. "Si nos unimos en energía grande y positiva, buena y de amor, podemos vencer a la energía mala, dicen muchas veces que la oración es una manera de unirnos en una energía buena".

De acuerdo con información de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al menos 25 inocentes han muerto en Ucrania por ataques de Rusia. Además, se registran al menos 102 personas heridas por los bombardeos ordenados por el presidente ruso Vladímir Putin, aunque la cifra real podría ser mayor.

"¡Hagamos algo!", manifestó Montserrat Oliver, esposa de la fotógrafa profesional Yaya Kosikova. "No podemos seguir así, de verdad, las guerras van a acabar con la economía, de por sí ya estamos jodidos, van a hacerse ricos otros".

La ex pareja sentimental de la conductora de televisión sinaloense Yolanda Andrade, mencionó que en estas situaciones, "avientan a matarse a gente inocente porque son los militares o tienen que defender a su país, cuando los presidentes no se agarran a guamazos, ni se matan".

Asimismo, se preguntó que pasaría si los militares desobedecieran. "¿Y si todos se pararan y no le hicieran caso a las autoridades? Y todos los humanos de verdad nos uniéramos y no nos moviéramos, que los soldados se paren, que no manden bombas, que no se muevan, que nadie se pelee, ya no sé qué hacer, pero siento que tenemos que hacer algo".

En una conferencia de prensa, Ravina Shamdasan, portavoz de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, "los civiles (en las zonas atacadas en Ucrania), están aterrorizados ante una posible escalada del conflicto, muchos de ellos están intentando dejar sus hogares y refugiarse en la medida de lo posible".