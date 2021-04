"Me daba unos agarrones en mi camerino": Andrés García confiesa que tenía relaciones en Televisa

Andrés García, quien en su época de esplendor fue uno de los grandes galanes de la televisión, confesó que mantenía relaciones sexuales dentro de Televisa, en su camerino.

Recientemente, el actor Andrés García se reunió con Yordi Rosado para una entrevista donde reveló íntimos detalles acerca de su vida, incluyendo sus encuentros sexuales con varias compañeras de Televisa, dentro de las instalaciones de la misma empresa.

El actor, quien no quiso revelar ningún nombre, fiel a su palabra de ser un caballero, relató algunos de estos encuentros íntimos, con distintas actrices.

Y es que en su momento de mayor fama, cuando era protagonista de una infinidad de telenovelas entre la década de los 70 hasta los 90, Andrés García era considerado uno de los hombres más atractivos, y uno de los grandes galanes de telenovela de todos los tiempos.

Esto, dijo, le ayudó a conseguir varias parejas sexuales, pues incluso entre sus compañeras en la actuación tenía cierta reputación de ser “insaciable” en la cama. De ello, relató una historia en particular que sucedió dentro de los estudios de Televisa, en su propio camerino.

“Con la fama que tenía uno te buscaba mujeres muy sexuales”, dijo. “Me acuerdo de una compañera actriz, estábamos haciendo una novela y con la actriz principal me daba unos agarrones en mi camerino”.

“Teníamos camerinos juntos y luego también estaba el camerino de otra compañera que escuchaba lo que sucedía. Entonces un día la invité a comer, nos dimos un agarrón y fue muy bueno según yo”, agregó.

Como muchos imaginarán, el tener relaciones sexuales dentro de la empresa era un riesgo muy grande, pues cualquiera que pasara cerca del camerino podría escucharlos y armar un escándalo.

“Le dije que todo el mundo se iba a dar cuenta, que mejor nos fuéramos a otro sitio, a lo que ella respondió: ‘Ni madres, cabrón. Yo no me metí contigo por un ratito, yo me metí por dos horas’”.

Andrés García, quien dentro de su extensa carrera ha tenido una infinidad de papeles en telenovelas, afirmó que pasaba demasiado tiempo dentro de Televisa, por lo que frecuentemente se veía en la “necesidad” de tener sus encuentros ahí.

“En Televisa era donde teníamos nuestros agarrones”, confirmó a Yordi Rosado.

Los secretos de Andrés García para una mejor intimidad

Ante el comentario previo, en el que mencionó que podía llegar a durar hasta dos horas en un encuentro sexual, surgió la duda de cómo hacía para tener actividad en la cama por tanto tiempo.

A esto, el actor respondió que actualmente utiliza un implante que le ayuda a mantener la erección, aunque aclaró que no era algo que necesitaba antes de los 50.

“Tenía la bombita. La Bombita aguanta lo que sea”, dijo. “Una amiga una vez me preguntó cuánto duraba, nunca nos habíamos acostado, ella tenía varias opiniones que había escuchado de mí (...) Le dije, mira, los grandes toreros del mundo para que tengan una buena corrida, debes de verlo unas ocho”.

El actor reveló uno de sus mayores secretos en la intimidad que aprendió precisamente de una de sus compañeras sexuales: no preocuparse demasiado.

Andrés García dijo que al estar demasiado estresado en “hacer un buen papel”, al final el resultado puede ser el contrario: “No es bueno esforzarse de más”.