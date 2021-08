"Me dan ganas de llorar" Markitos Toys confiesa estar deprimido y aguanta el llanto

Culiacán.- Hoy viernes 27 de agosto se cumplen 21 días exactamente de que el youtuber sinaloense Markitos Toys no subía videos a su plataforma y en el más reciente explicó a detalle las razones.

En su más reciente actualización de Youtube, con nombre "21 DPUAS SIN GRABAR Y ESTE ES EL MOTIVO / MARKITOS TOYS" el también empresario reveló que tiene tiempo desanimado, triste, con ansiedad a tal grado que dijo sentirse en depresión.

"Siento que me han afectado muchas cosas que me han pasado últimamente, gente que se ha ido(...)últimamente siento que me ha hecho daño todo lo que me ha pasado. Amigos que se han ido", dijo el líder de los Toys.

Con la sinceridad que lo caracteriza el influencer abrió el corazón y dijo que no puede grabar si no tiene ánimo y ganas, pues lo ha intentado sin finalmente lograrlo. Explicó que toma el celular para captar contenido pero las palabras no fluyen como todo el tiempo.

"Ando un poco sensible, no he tenido ganas y yo sin ganas...no se puede", externó intentando contener las lágrimas sin lograrlo en su totalidad.

Más adelante Markitos Toys detalló que los últimos días ha dormido de madrugada o de mañana de puro "pensar y pensar", a la vez que dijo refugiarse en playas de Altata, Navolato, con sus amigos, un lugar donde se siente cómodo.

"No sé hasta dónde voy a llegar, hasta dónde llega la vida", dijo antes de motivar a sus seguidores a disfrutar la vida y portarse bien con los demás.

Poco después Markitos Toys contó un par de anécdotas muy similares, de personas que lo agredieron física y verbalmente mientras conducía en la carretera. Todo esto con una notoria tristeza por la actitud de las personas.

Depresión

La depresión es una enfermedad que puede ser causada por razones biológicas o externas al organismo. No es un juego, no es chantaje y no es sinónimo de debilidad mental. Debate recomienda acudir por atención profesional a todas las personas que crean padecer este trastorno.

En caso de tener depresión, ansiedad o tener pensamientos suicidas puedes comunicarte a la línea de atención psicológica gratuita de Dr. Simi 800 911 6666, en la extensión número 3.