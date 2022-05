"Me dan ganas de llorar", las fuertes críticas que recibe la actriz Mariana Echeverría por su peso

La hermosa y carismática actriz mexicana Mariana Echeverría, quien forma parte de la "familia disfuncional" del programa "Me caigo de risa", comentó durante una entrevista para el programa "Hoy", que en varias ocasiones ha sido discriminada por no cumplir con los estereotipos que aún en estos tiempos, siguen vigentes en la televisión mexicana.

Asimismo, la esposa del futbolista mexicano Óscar Jiménez (portero de Las Águilas del América), mencionó que a través de redes sociales recibe críticas por su complexión física. Desde que se convirtió en mamá, ha lidiado con su peso.

"Hasta me dan ganas de llorar, porque, la gente afuera de las cámaras está acostumbrada a vernos como si saliéramos del parto, y con todo mi respeto, si saliéramos como Maribel Guardia, que está guapísima, Angelique Boyer que tiene un cuerpo espectacular y así te puedo nombrar 50 mil que trabajan en este medió, yo no soy así", dejó muy en claro Mariana Echeverría, la mamá disfuncional de "Me caigo de risa".

Yo no tengo esa genética o a lo mejor no me ha dado tiempo de operarme, o lo que sea, amen su cuerpo.

La también conductora de televisión, de 37 años de edad y originaria de la Ciudad de México, lamentó que las personas hagan comentarios negativos, sobre el aspecto físico de otras personas.

"Ya hemos avanzado muchísimo en varias cosas, pero siento que estamos estancados en como la gente juzga la vida, el cuerpo, la talla de los demás, incluso hasta la cartera de los demás, creo que debemos parar con estos estereotipos".

Por otra parte, hace unos días Mariana Echeverría publicó en su cuenta de Instagram, una fotografía semidesnuda, para transmitir un mensaje sobre la aceptación y el amor propio. La actriz se mostró tal cual era, con el único propósito de luchar en contra de los estereotipos de la sociedad.

Sin embargo, dicha publicación fue eliminada por Instagram. Al respecto comentó: "subí una foto, pues con un calzón y tapando mis partes intimas, pero que no tenía nada de vulgar, ni nada. Me la bajaron en redes sociales porque yo creo que alguien la reportó, yo lo quería era llegar a la gente con este mensaje, era del amor propio, de que no importa como estés, como te veas, el chiste es como te sientas".