"Me decía: 'bésame sabroso'", la intensa escena que Ignacio López Tarso grabó junto a María Félix

El célebre y respetado actor Ignacio López Tarso está cumpliendo 97 años de edad; formó parte de la época de oro del cine mexicano, donde trabajó al lado de otros grandes histriones como Pedro Armendáriz, Dolores del Río, Katy Jurado, Elsa Aguirre y Emilio "El Indio" Fernández. Otras de las grandes actrices de esa época con quien tuvo el privilegio de trabajar fue con María Félix, la imponente dama, la diva, "La Doña".

Precisamente con María Félix, el querido actor Ignacio López Tarso tiene muy buenos recuerdos, como la primera vez que grabaron una escena íntima. En una visita al programa "Montse & Joe", hizo una sorprendente revelación:

Me enamoré de María Félix, hice ocho películas con ella, hice una película con ella donde le hacía el amor y le decía frases de amor, la acariciaba, la tuve que besar.

Sin embargo, contó que antes de filmar dicha escena él estaba muy nervioso. Al verlo así, "María Bonita" tomó las riendas. "Me decía 'estás muy nervioso' y yo 'pues sí, señora', ella decía 'no me digas señora, dime María'".

Ignacio López Tarso le pidió ensayar y María Félix, pidió a todas las personas en el estudio que se salieran. "Me dio una gran confianza, me decía 'bésame sabroso, agárrame fuerte, apriétame, compórtate como hombre, cabrón'. Yo estaba muy tímido, la agarré, le abrí la boca y le metí la lengua".

En su divertida charla con las conductoras Yolanda Andrade y Montserrat Oliver, el veterano y multipremiado actor, también confesó que antes de caer rendido ante los encantos de María Félix, se enamoró de Elsa Aguirre. "Cuando hizo la película conmigo era la mujer más hermosa del mundo, tenía veintitantos años, me hizo caso, fuimos novios, la quise mucho".

Por otra parte, este sábado Ignacio López Tarso cumple 97 años de vida. En una entrevista para Milenio, mencionó que celebrará de manera sencilla; quisiera hacer una gran fiesta e invitar a sus amigos, "no tengo muchos, porque no soy muy amiguero, pero los que están son muy buenos amigos y tengo mucha familia".

Festejará en su casa junto a sus seres queridos: "quiero comer aquí, platicar largo y estar muy feliz porque cumplo 97 años, tengo unos ánimos enormes y un gran gusto por la vida, me encanta mi vida, me siento muy contento cada que despierto en mi cama y vivo un día más".